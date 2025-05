FNC se ne ustavlja: po spektaklu v Ljubljani je na vrsti prvi Knockout

Hrvaška organizacija mešanih borilnih veščin FNC se ne ustavlja. Po borilnem spektaklu FNC 22, ki je napolnil ljubljanske Stožice, bo v soboto potekal prvi t.i. FNC Knockout - dogodek, na katerem bodo priložnost dobili mladi in obetavni borci, ki so na začetku profesionalne športne poti in med njimi bo tokrat tudi pet slovenskih borcev. FNC Knockout 1 si boste lahko v soboto ob 20.00 v živo ogledali na VOYO.

FNC Knockout je naslednik slovenske organizacije Valhalla Fight Night oziroma VFN, ki se je po dogodku VFN 11 pridružila hrvaški organizaciji. Na FNC-jevih dogodkih poimenovanih Knockout bodo priložnost dobili mladi in obetavni borci, ki so šele na začetku profesionalne kariere, med njimi pa je tudi veliko nekdanjih VFN-jevih borcev. Predsednik FNC-ja Dražen Frogač je ob združitvi organizacij napovedal, da bo na letni ravni organiziranih približno šest tovrstnih dogodkov, ki bodo predvidoma na sporedu vsak drugi mesec in prvi bo na sporedu že v soboto v Medulinu.

Na prvem FNC Knockout dogodku bo potekalo 11 borb, naslovila pa ga bosta hrvaški borec Stipe Brčić, ki se je nazadnje boril v češkem Oktagonu ter srbski borec Nikola Đurđev, ki smo ga nazadnje na delu lahko videli oktobra na VFN 10 v Celju. V Medulinu bo dobro zastopan tudi slovenski MMA, saj bo nastopilo kar pet slovenskih borcev, ki so se do sedja merili pod okriljem VFN-a. Kot prvi bo v kletko stopil Velenjčan Gaj Muršec, ki je po uspešni amaterksi karieri lani z zmago debitiral med profesinalci, na začetku februarja pa se je prebil v finale Valhallinega turnirja v lahki kategoriji, kjer je nato izgubil proti Luki Perkoviću. Muršec se bo v Medulinu pomeril z borcem iz Bosne in Hercegovine Abdul Samedom Hakićem, ki je v profesionalni karieri prav tako zbral zmago in poraz.

Gaj Muršec FOTO: Luka Kotnik

Debi med profesionalci v Medulinu čaka Sašota Klinca, ki je kariero v mešanih borilnih veščinah sicer začel šele v zrelih letih, a se po štirih zaporednih zmagah hitro odločil, da gre še stopničko višje. Slovenskega specialista za nokavte bo v Medulinu v kletki pričakal še en neporaženi borec Nemanja Dojčinović, ki se je že boril na FNC 16.

Vse prej kot lahko delo v Medulinu čaka še enege produkta Valhalle Nezirja Seferovića, ki bo lovil tretjo profesionalno zmago v prav toliko borbah. Ljubljančan, ki že dalj časa živi in trenira v Avstriju, kjer trenira pod okriljem enega najbolj izkušenih slovenskih borcev Lemmyja Krušiča, se bo v soboto pomeril z Randyjem Mboyom, ki je pod orkiljem hrvaške organizacije debitiral septembra lani in navdušil s hitro zmago.

Nezir Seferović FOTO: Luka Kotnik

V kletko se po oktobru vrača tudi nasprotnik Đurđeva, ki se bo boril v glavni borbi večera, Rok Krušič, ki je odločen, da se vrne na zmagovalno pot. Mladi Ljubljančan je proti Đurđevu dobival borbo v stoje, a nato storil napako na tleh in moral priznati poraz, po manjši poškodbi pa je še toliko bolj odločen, da si pribori šesto profesionalno zmago in si morebiti zagotovi povratni obračun proti Đurđevu. Krušič se bo v Medulinu pomeril z Vojom Katanovićem, ki smo ga lani spoznali v borilnem resničnostnem šovu Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ko se je na koncu celo boril v finalu a izgubil proti dominantnemu Marku Ančiću. Krušič se je med profesionalci že boril pod okriljem FNC-ja in to 5. oktobra 2019 na sploh prvem dogodku te organizacije, ko je premagal Slobodana Srdića.

Rok Krušič FOTO: Damjan Žibert

Kot zadnji Slovenec pa bo v kletko v Medulinu stopil Anže Vujčič. Tudi Vujčič se je tako kot Krušič že boril pod okriljem FNC-ja in to kar dvakrat. Julija 2023 je na FNC Armagedon 4 debitiral med profesionalci in tudi z nekaj smoel izgubil borbo nato pa je nastopil še lani v Stožicah na FNC 15 in še enkrat klonil. Borec mariborskega kluba Antbition GYM je zato še toliko bolj odločen, da vknjiži prvo zmago pod okriljem FNC-ja, za kar bo moral premagati Hrvata Ilijo Brkana.

Anže Vujčič FOTO: Luka Kotnik

V Medulinu pa ne bo čisto vse v znamenju mladih borcev, saj bo na primer v predzadnji borbi večera nastopil tudi nekdanji prvka FNC-jeve peresne kategorije Daniel Bažant, ki se bo po štirih zaporednih porazih poskusil porati z zmago proti pet let mlajšemu Srbu Urošu Vesiću. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Bantamska kategorija: Stipe Brčić – Nikola Đurđev Lahka kategorija: Daniel Bažant – Uroš Vesić Velterska kategorija: Ilija Brkan – Anže Vujčič Dogovorjena teža (do 65 kilogramov): Rok Krušič – Vojo Katanović Peresna kategorija: Nezir Seferović – Randy Mboyo Dogovorjena teža (do 63 kilogramov): Sara Luzar Smajić – Annabruna Rados Srednja kategorija: Nemanja Dojčinović – Sašo Klinc Lahka kategorija: Gaj Muršec – Abdul Samed Hakić Velterska kategorija: Petar Blagojević – Luca Mele Velterska kategorija: Ramiz Lupić – Jovan Kandić Dogovorjena teža (do 74 kilogramov): Akhmed Kagirov – Ruan Bremer