FNC se po Ljubljani ustavlja v Medulinu

Po polni dvorani Stožice, kjer so navdušili slovenski borci, bo FNC tokrat napolnil športno dvorano Dr. Mateja Demarina, kjer se bo tako kot decembra na FNC 14 v glavni borbi večera meril Tomislav Spahović . Takrat borec iz Bosne in Hercegovine, poznan predvsem kot odličen rokoborec, ni bil kos slovenskemu borcu Miranu Fabjanu (njuno borbo si lahko kadarkoli ogledate na VOYO ).

34-letni borec, ki ima svojemu videzu primeren vzdevek 'The Beast', je profesionalni MMA karieri zabeležil osem zmag in sedem porazov, med drugim pa se je boril tudi s sedanjim UFC-jevim borcem Marcinom Prachniom . Tudi tokrat bo Spahoviću nasproti stal Poljak in sicer Maciej Gradecki , ki bo debitiral pod okriljem FNC-ja. Poljski borec v Medulin prihaja po dveh zaporednih zmagah v MMA-ju in dveh zaporednih zmagah v MMA-ju z golimi pestmi, vse štiri borbe pa je zaključil predčasno. Edini poraz je Gradecki zabeležil na debiju v MMA-ju, a je bilo to že pred skoraj osmimi leti.

Poleg glavne borbe večera je na spisku borb FNC 16 še sedem obračunov eden izmed njih tudi s slovenskim pridihom. Po hitri in prepričljivi zmagi v Stožicah se po hitrem postopku v FNC-jevo kletko vrača poslovenjeni Kubanec Andres Ramos. 29-letni borec, ki že nekaj časa živi in trenira v Sloveniji, je profesionalno MMA kariero začel prav pod okriljem hrvaške organizacije. Sprva je julija lani s prepričljivima zmagama v polfinalu in finalu osvojil FNC-jev turnir Armagedon 4, s čimer si je prislužil pogodbo s FNC-jem. Borec slovenskega kluba MMA Koper ter hrvaškega kluba Trojan Free Fighters je nato septembra v Pulju premagal Slovaka Romana Hulla, pred dobrim mesecm pa je v Ljubljani premagal še do tedaj neporaženega Čeha Vladimirja Hajeka. Tokrat bo Ramosu nasproti stal Anglež Robbie Kennedy, ki v profesionalni MMA karieri beleži pet zmag in štiri poraze in se je v svoji karieri meril z borci kot je nekdanji nasprotnik najboljšega slovenskega MMA borca Jakoba Nedoha Simeon Powell.