Borilni športi

FNC spektakel jutri na VOYO!

Ljubljana, 29. 05. 2026 09.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Uredništvo
FNC

Zadrska izvedba FNC-ja je ponudila nekaj najboljših borb in udarcev v zgodovini organizacije FNC, kot so borba brez rokavic med Ražovom in Bilićem, dvoboj med Baturjem in Stamatovićem ter nokavt z brco iz obrata, ki ga je izvedel Staropoli. Eno je gotovo – glede na napovedane borbe bodo podobni trenutki zagotovo tudi v Areni Beograd na naslednjem dogodku FNC – Ahilej FNC 31 by Meridianbet, 30. maja od 19. ure v dvorani in na VOYO! FNC borbe v Beogradu so posebna atrakcija, športni mega spektakel, ki obljublja intenzivnost, novo raven vznemirjenja in nepozabno vzdušje!

FOTO: VOYO

V glavnem dvoboju večera se bo domači borec Aleksandar 'Joker' Ilić pomeril s Hrvatom Đanijem Barbirem, za katerega bo to prvi nastop po edinem dvoboju v letu 2025, ko se je poskušal prebiti v UFC. Zagrebčan Barbir je aktualni prvak srednje kategorije, vsestranski borec, kateremu bo eden najbolj priljubljenih MMA borcev v regiji, Ilić, znan po svojih odličnih brcah in okrepljen z zmago proti Fabjanu, pred beograjskik občinstvom zagotovo predstavljal velik izziv.

Preberi še Se vrača legenda? Cro Cop pred vrati FNC kletke

V predzadnji borbi večera se bo Darko Stošić, borec z judo bazo, v težki kategoriji pomeril z nekdanjim igralcem ameriškega nogometa, veteranom UFC-ja in aktualnim prvakom organizacije PFC (Peak Fighting), Američanom Gregom Hardyjem, znanim po izjemno močnih udarcih. V vlogi izzivalca za naslov v velterski kategoriji legendarni Ivica Trušček lovi svojo zaporedno zmago v MMA proti poljskemu prvaku, grapplerju Kamilu Kraski, ki je prav tako v izjemnem zmagovalnem nizu od leta 2024.

FOTO: FNC

V dogovorjeni teži do 80 kg bo hrvaški boksar Hrvoje Sep debitiral v MMA-ju proti izkušenemu Vasu Bakočeviću, medtem ko bo Marko Bojković, po zmagi na dogodku FNC 28, lovil novo zmago proti Poljaku Piotru Niedzielskemu, ki bo prvič nastopil v FNC-ju.

Preberi še FNC 31: Hrvaško-srbski obračun za šampionski pas srednje kategorije

V velterski kategoriji se bo zagrebški borec Stanislav Krofak pomeril z Beograjčanom Aleksandrom Jankovićem, v ostalih dvobojih pa se bodo v poltežki kategoriji srečali Tomislav Spahović in Valeri Atanasov, v lahki kategoriji Dobroshokh Nabotov in Michael Figlak ter v catchweight kategoriji Igor Cavalcanti in Marek Jakimovicz.

Preklopite na VOYO in uživajte v napeti športni predstavi!

