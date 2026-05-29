FNC spektakel jutri na VOYO!

V glavnem dvoboju večera se bo domači borec Aleksandar 'Joker' Ilić pomeril s Hrvatom Đanijem Barbirem , za katerega bo to prvi nastop po edinem dvoboju v letu 2025, ko se je poskušal prebiti v UFC. Zagrebčan Barbir je aktualni prvak srednje kategorije, vsestranski borec, kateremu bo eden najbolj priljubljenih MMA borcev v regiji, Ilić, znan po svojih odličnih brcah in okrepljen z zmago proti Fabjanu, pred beograjskik občinstvom zagotovo predstavljal velik izziv.

V predzadnji borbi večera se bo Darko Stošić , borec z judo bazo, v težki kategoriji pomeril z nekdanjim igralcem ameriškega nogometa, veteranom UFC-ja in aktualnim prvakom organizacije PFC (Peak Fighting), Američanom Gregom Hardyjem , znanim po izjemno močnih udarcih. V vlogi izzivalca za naslov v velterski kategoriji legendarni Ivica Trušček lovi svojo zaporedno zmago v MMA proti poljskemu prvaku, grapplerju Kamilu Kraski, ki je prav tako v izjemnem zmagovalnem nizu od leta 2024.

V dogovorjeni teži do 80 kg bo hrvaški boksar Hrvoje Sep debitiral v MMA-ju proti izkušenemu Vasu Bakočeviću , medtem ko bo Marko Bojković , po zmagi na dogodku FNC 28, lovil novo zmago proti Poljaku Piotru Niedzielskemu , ki bo prvič nastopil v FNC-ju.

V velterski kategoriji se bo zagrebški borec Stanislav Krofak pomeril z Beograjčanom Aleksandrom Jankovićem, v ostalih dvobojih pa se bodo v poltežki kategoriji srečali Tomislav Spahović in Valeri Atanasov, v lahki kategoriji Dobroshokh Nabotov in Michael Figlak ter v catchweight kategoriji Igor Cavalcanti in Marek Jakimovicz.

