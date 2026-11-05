Sičaja pred FNC 35: Čaka me najbolj izkušen nasprotnik v karieri

Ivan Sičaja je ljubiteljem dogodkov organizacije FNC dobro poznan, saj se pod njenim okriljem bori že vse od začetka svoje profesionalne kariere. Od leta 2022 je vse bolj opozarjal nase in lani po zmagi nad Pawlom Politylom postal prvak peresne kategorije.

Šampionski pas je bil v njegovi lasti do aprila, ko ga je v Ljubljani premagal Eduard Kexel . A za Hrvata je to zgodovina, zdaj pa je osredotočen na naslednjo oviro, ki sliši na ime Alan Villalba . "Lahko ga nevtraliziram stoje ali v parterju, v mešanih borilnih veščinah je vse mogoče. Sem veliko bolj raznovrsten borec od njega," pravi Sičaja.

Hrvat se v borbo podaja z razmerjem osmih zmag in dveh porazov, Argentinec pa ima na drugi strani za pasom kar 21 zmag in devet porazov. "Je najbolj izkušen nasprotnik v moji karieri, oddelal je trikrat več borb kot jaz. Ampak to sem iskal in želel, tako da se ne smem pritoževati. Pokazati moram svojo kakovost in priti do zmage," je dodal Sičaja.

Ta je mnenja, da ga borec, ki je doslej v FNC-ju oddelal zgolj eno borbo, ne spoštuje dovolj. "Kar o meni ne vedo, bodo ugotovili. Imam občutek, da me malce podcenjujejo. Mislim, da želi na prehiter način priti na vrh naše kategorije. Sam sem tu, da mu pokažem, da FNC ni takšen, kot si on misli, da je tukaj veliko kakovostnih borcev in da je naredil napako, ko me je izzval," je zaključil vedno atraktivni hrvaški borec.