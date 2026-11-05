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Borilni športi

Sičaja pred FNC 35: Čaka me najbolj izkušen nasprotnik v karieri

Ljubljana, 05. 11. 2026 15.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Ivan Sičaja - Pawl Politylo

Podgorica bo v soboto gostila borilni spektakel FNC 35. Za šampionski pas bantamske kategorije se bosta pomerila Miljan Zdravković in Joaquin Vargas, veliko pozornosti pa bo deležen tudi dvoboj, v katerem se bosta udarila Alan Villalba in Ivan Sičaja, ki kljub zahtevnemu izzivu verjame v uspeh. Dogodek boste lahko pospremili na VOYO, začetek prenosa ob 18.30.

Ivan Sičaja je ljubiteljem dogodkov organizacije FNC dobro poznan, saj se pod njenim okriljem bori že vse od začetka svoje profesionalne kariere. Od leta 2022 je vse bolj opozarjal nase in lani po zmagi nad Pawlom Politylom postal prvak peresne kategorije.

Ivan Sičaja – Pawel Politylo
Ivan Sičaja – Pawel Politylo
FOTO: FNC

Šampionski pas je bil v njegovi lasti do aprila, ko ga je v Ljubljani premagal Eduard Kexel. A za Hrvata je to zgodovina, zdaj pa je osredotočen na naslednjo oviro, ki sliši na ime Alan Villalba. "Lahko ga nevtraliziram stoje ali v parterju, v mešanih borilnih veščinah je vse mogoče. Sem veliko bolj raznovrsten borec od njega," pravi Sičaja.

Ivan Sičaja pred dogodkom FNC 29 v Ljubljani
Ivan Sičaja pred dogodkom FNC 29 v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Hrvat se v borbo podaja z razmerjem osmih zmag in dveh porazov, Argentinec pa ima na drugi strani za pasom kar 21 zmag in devet porazov. "Je najbolj izkušen nasprotnik v moji karieri, oddelal je trikrat več borb kot jaz. Ampak to sem iskal in želel, tako da se ne smem pritoževati. Pokazati moram svojo kakovost in priti do zmage," je dodal Sičaja.

Ta je mnenja, da ga borec, ki je doslej v FNC-ju oddelal zgolj eno borbo, ne spoštuje dovolj. "Kar o meni ne vedo, bodo ugotovili. Imam občutek, da me malce podcenjujejo. Mislim, da želi na prehiter način priti na vrh naše kategorije. Sam sem tu, da mu pokažem, da FNC ni takšen, kot si on misli, da je tukaj veliko kakovostnih borcev in da je naredil napako, ko me je izzval," je zaključil vedno atraktivni hrvaški borec.

FNC spektakel v Podgorici
FNC spektakel v Podgorici
FOTO: 24ur.com

Seznam borb dogodka FNC 35:

Bantamska kategorija, borba za naslov prvaka: Miljan Zdravković - Joaquin Vargas

Težka kategorija: Rade Opačić - Alexander Soldatkin

Peresna kategorija: Ivan Sičaja - Alan Villalba

Dogovorjena teža do 66 kg, ultimate boxing: Dejan Zlatičanin - Florin Lupu

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja - Andrija Stanković

Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Ahmed Abdulkadirov

Dogovorjena teža do 74 kg: Karomatullo Sufiev - Piotr Niedzielski

Dogovorjena teža do 80 kg, ultimate kickboxing: Luka Bubanja - Stefan Dobrijević

Lahka kategorija: Pawel Politylo - Emrah Sonmez

Velterska kategorija: Kiril Negru - Botond Petrenyi

Peresna kategorija: Mensur Kijamet - Mert Basbudak

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mma fnc 35 Ivan Sičaja Alan Villalba

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