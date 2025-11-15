Svetli način
Borilni športi

FNC Vikings: Začeli so se boji na izpadanje, finalne borbe na VOYO

Celje, 15. 11. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M. , T.V.
Komentarji
1

V dvorani Gimnazije Center v Celju se je začel premierni turnir FNC Vikings. Na njem nastopajo talentirani mladi borci, ki se potegujejo za pogodbo z najmočnejšo regijsko organizacijo za borbe po pravilih MMA. Pet finalnih borb in dve super borbi si boste lahko ob 20.00 v živo ogledali na VOYO.

FNC Vikings 1
FNC Vikings 1 FOTO: VOYO

V eni super borbi se bosta udarila udeleženca zadnje sezone resničnostnega šova Fight of Nations Gabrijel Pavlović in Ognjen Kovačević. V drugi borbi pa si bosta nasproti stala dva Slovenca, Tilen Bergant in Blaž Emeršič. Bitke do finala si lahko ogledate na uradnem kanalu YouTube FNC-ja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Peresna kategorija (do 65,8 kg):

Nino Rekar, Vito Šušanj, Miloš Marković, Kristijan Stojanov, Fetai Afet, Zaid Alsawi

Lahka kategorija (do 70,3 kg):

Tim Idrizi, Islam Masaev, Tilen Strah, Kyrylo Kolesnykov, Žak Zlatečan, Amir Ahmedi

Velterska kategorija (do 77,1 kg):

Adrian Kamili, Franco Jerković, Erik Cetina, Blaž Plohl, Roko Milotić, Sulejman Romanczyk

Srednja kategorija (do 83,9 kg):

Vedad Šarić, Jan Gojsalić, Mariusz Ligor, David Rekar, Luka Vrtačić, Jakub Lubas

Poltežka kategorija (do 93 kg):

Aleksander Ribič, Anže Šircelj

Težka kategorija (do 120,2 kg):

Lovre Arković, Filip Ćulap

fnc viking borilne veščine
KOMENTARJI (1)

bandit1
15. 11. 2025 16.10
Pa dajte ta debilizem spravit z TV, ker potem pa pišete da se otroci pretepajo.
ODGOVORI
0 0
