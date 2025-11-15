FNC Vikings: Začeli so se boji na izpadanje, finalne borbe na VOYO

V eni super borbi se bosta udarila udeleženca zadnje sezone resničnostnega šova Fight of Nations Gabrijel Pavlović in Ognjen Kovačević. V drugi borbi pa si bosta nasproti stala dva Slovenca, Tilen Bergant in Blaž Emeršič. Bitke do finala si lahko ogledate na uradnem kanalu YouTube FNC-ja.
Peresna kategorija (do 65,8 kg):
Nino Rekar, Vito Šušanj, Miloš Marković, Kristijan Stojanov, Fetai Afet, Zaid Alsawi
Lahka kategorija (do 70,3 kg):
Tim Idrizi, Islam Masaev, Tilen Strah, Kyrylo Kolesnykov, Žak Zlatečan, Amir Ahmedi
Velterska kategorija (do 77,1 kg):
Adrian Kamili, Franco Jerković, Erik Cetina, Blaž Plohl, Roko Milotić, Sulejman Romanczyk
Srednja kategorija (do 83,9 kg):
Vedad Šarić, Jan Gojsalić, Mariusz Ligor, David Rekar, Luka Vrtačić, Jakub Lubas
Poltežka kategorija (do 93 kg):
Aleksander Ribič, Anže Šircelj
Težka kategorija (do 120,2 kg):
Lovre Arković, Filip Ćulap
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.