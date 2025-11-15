FNC Vikings: Začeli so se boji na izpadanje, finalne borbe na VOYO

V dvorani Gimnazije Center v Celju se je začel premierni turnir FNC Vikings. Na njem nastopajo talentirani mladi borci, ki se potegujejo za pogodbo z najmočnejšo regijsko organizacijo za borbe po pravilih MMA. Pet finalnih borb in dve super borbi si boste lahko ob 20.00 v živo ogledali na VOYO.