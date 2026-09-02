Stošić pred FNC 33: Verjamem, da bom tokrat osvojil šampionski pas

Darko Stošić je trenutno v zadnjem delu priprav na prihajajoči spektakel. S trenažnim procesom je zadovoljen in obljublja, da je pripravljen na Areno Zagreb. Slednje sicer nima v najlepšem spominu, saj je pred nekaj manj kot enim letom v svoji prvi borbi za naslov prvaka pod okriljem organizacije FNC tam izgubil. "Spet sem si prislužil možnost, da se borim za pas. Dvakrat sem imel tako borbo že v KSW-ju, zdaj še drugič v FNC-ju. Doslej priložnosti še nisem izkoristil, ampak verjamem, da bom tokrat osvojil pas, ki bi si ga na račun truda in odrekanja med kariero zaslužil," je povedal Stošić.

Darko Stošić je v borbi za šampionski pas izgubil proti Ivanu Vitasoviću. FOTO: FNC

34-letni srbski težkaš je v svoji profesionalni karieri vknjižil 23 zmag in osem porazov. Čeprav velja za enega boljših borcev v regiji, ga čaka izjemno zahtevna naloga. Nasproti mu bo namreč stal Hatef Moeil, ki je zadnjega od štirih kariernih porazov doživel pred več kot osmimi leti. "Rad se merim z borci, ki me pripeljejo do tega, da postanem boljša različica samega sebe. Odlični nasprotniki me motivirajo, njegov niz nepremaganosti pa mi daje dodaten veter v hrbet, tako da bo zmaga še nekoliko lepša in pomembnejša."

Ivanu Vitasoviću je šampionski pas odvzel prav Hatef Moeil. FOTO: FNC

Tudi tokrat se bo poleg že omenjenih borilo še mnogo velikih imen, v predzadnji borbi večera tudi edini slovenski predstavnik Miran Fabjan, katerega tekmec bo Ivan Erslan. "Mislim, da je Erslan boljši borec, Fabjan pa je že večkrat dokazal, da se ga nikoli ne sme podcenjevati. Nazadnje je izgubil, lačen je zmage, tako da bo to odlična in razburljiva borba," je zaključil Stošić, ki je leta 2024 na svojem FNC debiju premagal prav Fabjana.