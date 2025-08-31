Fight of Nations [TM]: Vidak presenetil Aleksića in zmagal v polfinalu

V začetku epizode je v vilo prišel predsednik organizacije FNC Dražen Forgač, trenerja Miran Fabjan in Aleksandar Ilić pa sta določila polfinalna para. Za prvi polfinale sta izbrala Filipa Vidaka in Veljka Aleksića, za drugi pa Benjamina Ajda in Slobodana Blagjevića.
Sledil je ekipni izziv, v katerem sta se moštvi pomerili v plesu. Obema ekipama je bil dodeljen po en plesni trener, skupaj pa so pripravili koreografijo, ki so jo prikazali v nadaljevanju. Do zmage je prišla ekipa Joker, ki je tako v skupnem seštevku točk povedla z 8:4.
Kasneje se je Vidak odpravil v savno, kjer je zbijal odvečne kilograme, zmagovalna ekipa pa se je odpravila na masažo. Na treningu sta bila v središču pozornosti Vidak in Aleksić, kasnejše uradno tehtanje pa sta oba uspešno prestala.
Vsi so se zelo veselili prve polfinalne borbe, saj sta omenjena borca tekom šova pokazala, da sta glavna favorita za končno zmago. Prva runda je bila dokaj atraktivna, oba sta pokazala željo po zmagi, za nekaj trenutkov pa je bila prekinjena, saj je Aleksić nenamerno Vidaka udaril v mednožje. Končnica runde je pripadla Vidaku. Ta je hitro po začetku druge runde po močnem udarcu nasprotnika z nogo padel na tla, borba pa se je preselila v parter. Po koncu druge runde je postalo jasno, da bo odločala tretja. V tej je več pokazal Vidak in po sodniški odločitvi prišel do zmage.
Ekipa Rocky je tako znižala zaostanek v skupnem seštevku, v točkah je zdaj 8:6. Joker je bil po porazu njegovega varovanca, ki med vsemi tekmovalci velja za najboljšega in najizkušenejšega, razočaran nad sodniki: "Jezen sem, ker sodniki nimajo karakterja."
S tem se je zaključila predzadnja epizoda šova. Zadnjo si boste na VOYO lahko ogledali od četrtka naprej, v njej pa bomo videli še drugi polfinale. Bo Ajdu uspelo zbiti dovolj kilogramov, ali bo moral Fabjan namesto njega v ogenj poslati koga drugega?
