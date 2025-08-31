Fight of Nations [TM]: Vidak presenetil Aleksića in zmagal v polfinalu

V sedmi epizodi resničnostnega šova Fight of Nations [TM] smo uvodoma dobili imena vseh polfinalistov, videli pa smo tudi prvi obračun. Pomerila sta se glavna favorita Filip Vidak in Veljko Aleksić, nekoliko presenetljivo pa je do zmage prišel Vidak in znižal zaostanek v točkah ekipe Mirana Fabjana. V skupnem seštevku je zdaj 8:6.

V začetku epizode je v vilo prišel predsednik organizacije FNC Dražen Forgač, trenerja Miran Fabjan in Aleksandar Ilić pa sta določila polfinalna para. Za prvi polfinale sta izbrala Filipa Vidaka in Veljka Aleksića, za drugi pa Benjamina Ajda in Slobodana Blagjevića. Sledil je ekipni izziv, v katerem sta se moštvi pomerili v plesu. Obema ekipama je bil dodeljen po en plesni trener, skupaj pa so pripravili koreografijo, ki so jo prikazali v nadaljevanju. Do zmage je prišla ekipa Joker, ki je tako v skupnem seštevku točk povedla z 8:4.

Kasneje se je Vidak odpravil v savno, kjer je zbijal odvečne kilograme, zmagovalna ekipa pa se je odpravila na masažo. Na treningu sta bila v središču pozornosti Vidak in Aleksić, kasnejše uradno tehtanje pa sta oba uspešno prestala. Vsi so se zelo veselili prve polfinalne borbe, saj sta omenjena borca tekom šova pokazala, da sta glavna favorita za končno zmago. Prva runda je bila dokaj atraktivna, oba sta pokazala željo po zmagi, za nekaj trenutkov pa je bila prekinjena, saj je Aleksić nenamerno Vidaka udaril v mednožje. Končnica runde je pripadla Vidaku. Ta je hitro po začetku druge runde po močnem udarcu nasprotnika z nogo padel na tla, borba pa se je preselila v parter. Po koncu druge runde je postalo jasno, da bo odločala tretja. V tej je več pokazal Vidak in po sodniški odločitvi prišel do zmage.

