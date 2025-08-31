Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Borilni športi

Fight of Nations [TM]: Vidak presenetil Aleksića in zmagal v polfinalu

Brežice, 31. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
0

V sedmi epizodi resničnostnega šova Fight of Nations [TM] smo uvodoma dobili imena vseh polfinalistov, videli pa smo tudi prvi obračun. Pomerila sta se glavna favorita Filip Vidak in Veljko Aleksić, nekoliko presenetljivo pa je do zmage prišel Vidak in znižal zaostanek v točkah ekipe Mirana Fabjana. V skupnem seštevku je zdaj 8:6.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: VOYO

V začetku epizode je v vilo prišel predsednik organizacije FNC Dražen Forgač, trenerja Miran Fabjan in Aleksandar Ilić pa sta določila polfinalna para. Za prvi polfinale sta izbrala Filipa Vidaka in Veljka Aleksića, za drugi pa Benjamina Ajda in Slobodana Blagjevića.

Sledil je ekipni izziv, v katerem sta se moštvi pomerili v plesu. Obema ekipama je bil dodeljen po en plesni trener, skupaj pa so pripravili koreografijo, ki so jo prikazali v nadaljevanju. Do zmage je prišla ekipa Joker, ki je tako v skupnem seštevku točk povedla z 8:4.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: FNC

Kasneje se je Vidak odpravil v savno, kjer je zbijal odvečne kilograme, zmagovalna ekipa pa se je odpravila na masažo. Na treningu sta bila v središču pozornosti Vidak in Aleksić, kasnejše uradno tehtanje pa sta oba uspešno prestala.

Vsi so se zelo veselili prve polfinalne borbe, saj sta omenjena borca tekom šova pokazala, da sta glavna favorita za končno zmago. Prva runda je bila dokaj atraktivna, oba sta pokazala željo po zmagi, za nekaj trenutkov pa je bila prekinjena, saj je Aleksić nenamerno Vidaka udaril v mednožje. Končnica runde je pripadla Vidaku. Ta je hitro po začetku druge runde po močnem udarcu nasprotnika z nogo padel na tla, borba pa se je preselila v parter. Po koncu druge runde je postalo jasno, da bo odločala tretja. V tej je več pokazal Vidak in po sodniški odločitvi prišel do zmage.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: FNC

Ekipa Rocky je tako znižala zaostanek v skupnem seštevku, v točkah je zdaj 8:6. Joker je bil po porazu njegovega varovanca, ki med vsemi tekmovalci velja za najboljšega in najizkušenejšega, razočaran nad sodniki: "Jezen sem, ker sodniki nimajo karakterja."

S tem se je zaključila predzadnja epizoda šova. Zadnjo si boste na VOYO lahko ogledali od četrtka naprej, v njej pa bomo videli še drugi polfinale. Bo Ajdu uspelo zbiti dovolj kilogramov, ali bo moral Fabjan namesto njega v ogenj poslati koga drugega?

mma fnc fon fight of nations sedma epizoda
Naslednji članek

Nevihta odnesla Kosednarjevo borbo v Budvi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189