Franco in Harris bosta 'zaplesala' v Newcastlu

Ameriška organizacija boksa z golimi pestmi Bare Knuckle FC se ne ustavlja. Z borilni dogodki to soboto nadaljujejo v angleškem Newcastlu, kjer bodo priložnost dokazovanja dobili predvsem borci z Otoka. BKFC 46 bo naslovil izkušeni domači borec Rico Franco, ki se že več kot pet let meri v tem prvinskem, a hkrati modernem športu. Anglež je po šestih zmagah in dveh porazih letos v domači organizaciji BKB prestopil v najmočnejšo organizacijo tega športa Bare Knuckle Fighting Championship in nemudoma navdušil z dvema zmagama s predčasnim zaključkom.

Tokrat bo Francu nasproti stal Američan Kaleb Harris, ki mu izkušenj v boksu brez rokavic prav tako ne manjka. 29-letni nekdanji borec mešanih borilnih veščin ima pod svojim pasom že deset borb, od katerih jih je šest dobil in štiri izgubil, zadnji dve pa je tako kot Franco dobil s predčasnim zaključkom.