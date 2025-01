Frlic: Borba na KSW je idealna izkušnja, a cilj je da z nasprotnikom hitro opravim

"KSW je znana kot največja organizacija v Evropi, mislim da bo šlo za velik dogodek, poljski navijači so znani kot eni izmed bolj divjih, tako da mislim, da bo posebna izkušnja," nam je povedal Miha Frlic , ki je pred dobrima dvema letoma kot prvi Slovenec osvojil medaljo na amaterskem evropskem prvenstvu v mešanih borilnih veščinah.

Obetavni slovenski borec je dobre dva tedna pred dogodkom prejel klic verjetno kar najmočnejše evropske MMA organizacije KSW in se na ponudbo odzval s pritrdilnim odgovorom. V soboto ga tako čaka obračun s 27-letnim Poljakom Kamilom Gawryjolekom , ki je v profesionalni karieri zabeležil pet zmag in en poraz.

In kaj Frlic napoveduje za letošnje leto: "Uspešno kar se da, borba na KSW je idealna izkušnja, en velik dogodek. Cilj je, da to borbo opravim, hitro zmagam in potem se vrnem nazaj v BRAVE CF."

Bahrajnska organizacija bo skupaj s slovensko organizacijo WFC namreč 7. junija v Ljubljani znova organizirala borilni spektakel, na katerem bodo priložnost dobili številni slovenski borci.