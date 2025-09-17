Svetli način
Borilni športi

Frlic dobil nasprotnika, v glavni borbi se bo udaril z Dubielo

Ljubljana, 17. 09. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Anže Mlakar
1

29. novembra je na sporedu borilni spektakel WFC 29 / BRAVE CF 102, ki se bo odvil v ljubljanski Hali Tivoli. Ponovno bo nastopilo lepo število slovenskih borcev, med njimi tudi neporaženi Miha Frlic, kateremu bo nasproti stal poljski težkaš Patryk Dubiela.

25-letni Miha Frlic je brez dvoma eden najobetavnejših borcev, če ne kar najobetavnejši borec mešanih borilnih veščin pri nas. Oktobra 2022 je kot prvi Slovenec osvojil medaljo na amaterskem evropskem prvenstvu v MMA, nekaj mesecev kasneje pa se je podal v profesionalne vode, kjer je po šestih borbah še zmeraj brez poraza.

Miha Frlic
Miha Frlic FOTO: KSW

Na profesionalnem debiju mu sicer ni uspelo zmagati. Takrat se je na dogodku WFC 25 / BRAVE CF 70 pomeril proti Danilu Kartavijiju, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca. Sledili sta dve borbi pod okriljem slovenske organizacije VFN, ki se je februarja letos združila z organizacijo FNC in deluje pod imenom FNC Knockout. Frlic je na drugi profesionalni borbi po hitrem postopku premagal Antonia Opreo, januarja lani pa porazil še rojaka Tima Kelca.

Miha Frlic in Tim Kelc
Miha Frlic in Tim Kelc FOTO: Robi Valenti

Sledil je povratek v organizacijo BRAVE, s katero je pred tedni podaljšal sodelovanje. Septembra lani je na dogodku WFC 27 / BRAVE CF 88 po dobre pol minute premagal Samueleja Di Guarda, ko je nazadnje stal v kletki, pa je na borilnem spektaklu WFC 28 / BRAVE CF 96 s tekmecem poskrbel za eno najboljših borb v zgodovini Slovenije in za zmago v tretji rundi nokavtiral Shahja Kamalija.

Miha Frlic – Shah Kamali
Miha Frlic – Shah Kamali FOTO: Damjan Žibert

Med omenjenima borbama je Frlic odpotoval na Poljsko, kjer se je udaril pod okriljem najmočnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin. Na dogodku KSW 102 je po dveh minutah in 12 sekundah premagal Kamila Gawryjoleka in postal prvi Slovenec z zmago v KSW.

Kamil Gawryjolek – Miha Frlic
Kamil Gawryjolek – Miha Frlic FOTO: KSW

Borec, ki ima trenutno na računu pet zmag in en neodločen izid, se bo novembra še tretjič letos podal v kletko. Na dogodku WFC 29 / BRAVE CF 102 bo slovenskemu težkašu nasproti stal Patryk Dubiela, ki se je nazadnje boril prav v Ljubljani, kjer se je septembra lani udaril za naslov prvaka težke kategorije in izgubil proti Pavlu Dailidku. Pred omenjenim porazom je v svoji profesionalni karieri vknjižil še dva poraza in šest zmag.

Patryk Dubiela – Pavel Dailidko
Patryk Dubiela – Pavel Dailidko FOTO: Luka Kotnik

Na spektaklu WFC 29 / BRAVE CF 102 bo v kletko stopilo še nekaj slovenskih borcev, svojega nasprotnika pa že ima Jan Berus. Slednji je svojo profesionalno kariero začel s šestimi zaporednimi zmagami, na zadnjem dogodku organizacije WFC pa je junija v Hali Tivoli izgubil proti Arkadiuszu Palkowskemu. Berus je takrat začel odlično, nasprotniku naredil veliko škode, nato pa v drugi rundi izgubil s tehničnim nokavtom.

Jan Berus – Arkadiusz Palkowski
Jan Berus – Arkadiusz Palkowski FOTO: Damjan Žibert

Zdaj je pripravljen, da se vrne na zmagovita pota. V Hali Tivoli mu bo 29. novembra nasproti stal Gabriele Varesano. Italijanski borec se bo prvič boril na dogodku organizacije BRAVE, sicer pa je doslej v karieri petkrat zmagal in trikrat izgubil.

mma miha frlic patryk dubiela Jan Berus Gabriele Varesano WFC 29 / BRAVE CF 102
bandit1
17. 09. 2025 17.27
+0
Za redarja v LJ bo kar dober.
