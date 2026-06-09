Frlic kljub porazu verjame v svojo kakovost, Kučinič razočarana nad sodniki

Miha Frlic in Pavel Dailidko FOTO: Luka Kotnik

Slovenski težkaš Miha Frlic je v zadnjih letih živel svoje sanje. Domače občinstvo je prvič nase opozoril pod okriljem nekdanje slovenske borilne organizacije VFN, nato pa podpisal za Brave in z vsako zmago postajal bolj cenjen po celotni stari celini in širše. Ob začetku leta 2025 je odpotoval na Poljsko in tam postal prvi Slovenec z zmago pod okriljem izjemno priznane organizacije KSW, nato pa v razmaku leta dni še trikrat slavil. Izjemne predstave so mu na dogodku WFC 30 drugič zapored prinesle glavno borbo večera, tokrat pa je bil v igri Braveov šampionski pas težke kategorije. Lastnik slednjega je že lep čas litovski zvezdnik Pavel Dailidko, ki je pred nedeljskim spektaklom v dvorani Tivoli naslov prvaka že dvakrat ubranil.

Frlic se je posledično zavedal, da je pred njim daleč najtežji izziv v karieri. Po obetavnem uvodu ga je dobro minuto po začetku dvoboja Dailidko spravil v knockdown in mu v parterju prizadejal prvi poraz v profesionalni karieri. "Še vedno menim, da sem bolj kakovosten in kompleten borec od njega, ampak preprosto me je ujel s tisto kombinacijo, ki je nisem predvidel. To je šport, kdaj zmagaš, kdaj izgubiš, na ta dan je bil on boljši," je svoje misli po borbi strnil slovenski težkaš. Ta je imel v Tivoliju izjemno podporo številnih navijačev, ki so še dolgo po koncu dogodka skandirali njegovo ime. "Mislim, da imam najboljšo navijaško skupino. Cenim vsakega posameznika in res sem jim iz srca hvaležen," je nadaljeval Frlic in zatrdil, da ga ta poraz ne bo vrgel s tira: "Pogledali bomo posnetke, videli, kje sem naredil napako, in gradili še naprej, da bom bolj kompleten in tehnično dovršen v vseh vidikih."

Veliko bolj potrta pa je bila po porazu Monika Kučinič, ki je po treh napetih rundah s šokiranim izrazom pospremila odločitev delivcev pravice. "Totalno sem razočarana nad sodniško odločitvijo. Moram si še enkrat ogledati borbo, ampak smo prepričani, da sem zmagala. Tudi mimoidoči, ki sodelujejo v organizaciji, so bili zgroženi," je dejala Slovenka, za katero je eden od sodnikov odločil, da ni dobila niti ene izmed rund. 29-letnica se je v kletko vrnila po 10 mesecih, ki so bili zaznamovani s številnimi poškodbami. "Priprave so bile peklenske, borbo sem sprejela z zlomljeno nogo, naknadno sem si še na drugi nogi zlomila mezinec. Bile so še druge poškodbe, ampak vseeno sem sprejela borbo, v kateri se mi zdi, da sem pokazala več kot dovolj za zmago. Ampak zgodi se marsikaj, ne vem, brez besed sem," je zaključila slovenska borka.

Marina Merchuk in Monika Kučinič FOTO: Luka Kotnik

WFC 30, Ljubljana, sobota, 6. junij, seznam borb: