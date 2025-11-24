Svetli način
Borilni športi

Frlic obljublja, da to še ni vse, Drnovšek zaradi razočaranja iskal besede

Ljubljana , 24. 11. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nina Mihalič , J.B.
Komentarji
2

Hala Tivoli je v nedeljo gostila spektakel mešanih borilnih veščinah, na katerem je v glavni borbi večera Miha Frlic nadaljeval niz nepremaganosti in tako naredil nov korak na poti do borbe za šampionski pas težke kategorije. Veselila sta se tudi Jan Berus in David Forster, izjemno razočaran pa je Tivoli zapuščal Domen Drnovšek.

"Načrt je bil, da ostanem prizemljen, da sem z mislijo pri stvari in se ne izgubim pod adrenalinom. To sem popravil in naredil korak naprej k popolni igri. Vem, da imam še veliko dela. Pot ni nikoli končana," je po novi suvereni zmagi povedal Miha Frlic, ki v profesionalnih borbah ostaja nepremagan. 

To je bila njegova šesta zaporedna zmaga, s katero je naredil korak bližje borbi za šampionski pas. "Definitivno je pas točka, ki jo želim doseči. Za naslednje leto si želim, da bi imel čim več borb. Upam, da se bo ta borba (za šampionski pas, op. a.) zgodila že na začetku naslednjega leta."

Še kako zadovoljen je Tivoli zapuščal tudi David Forster, ki je upravičil pričakovanja pred borbo in premagal Amila Tutića.

"Tudi če bi izgubil, ne bi bilo konec sveta," je uvodoma dejal in nato pojasnil, da ni niti malo zadovoljen z borbo. Zmotil ga je odnos nasprotnika iz Bosne in Hercegovine, s katerim sta si številne besede izmenjala že pred sobotnim obračunom. "Umazan borec, ki nima kaj iskati v kletki. Upam, da mu Brave ne bo dal še ene priložnosti."

"Nisem je podcenjevala, čeprav je prišla iz amaterskih borb in je delovala malo manj atletsko. Vedela sem, da je agresivna. Iskreno, me je presenetila, sploh v vzdržljivosti," je po zmagi dejala Maja Drnovšek Povšnar, ki je po soglasni sodniški odločitvi premagala Ghito Chafik.

Bistveno bolj razočaran je bil njen življenjski sopotnik Domen Drnovšek, čigar boj z Romunom Lucianom Dragomirjem je bil predčasno prekinjen zaradi udarca v oko.

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:

Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela (tehnični nokavt v drugi rundi)

Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk (soglasna sodniška odločitev)

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano (tehnični nokavt v prvi rundi)

Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić (soglasna sodniška odločitev)

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir (dvoboj brez rezultata)

Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze (tehnični nokavt v prvi rundi)

Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko (tehnični nokavt v drugi rundi)

Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz (soglasna sodniška odločitev)

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik (soglasna sodniška odločitev)

Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard (podreditev v prvi rundi)

mma miha frlic david forster Maja Drnovšek Povšnar Domen Drnovšek
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos
24. 11. 2025 20.35
To je šport?! 🤮🤮🤮
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
24. 11. 2025 20.32
Zelo mi je žal Domna,ker se mu iskreno vidi,da si je želel zmago,vendar mu jo je nasprotnik skoraj usodno preprečil......za kar bi DEFINITIVNO MORAL biti kaznovan !!!
ODGOVORI
0 0
