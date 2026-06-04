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Borilni športi

Frlic pred borbo kariere: Sem v najboljši formi življenja

Ljubljana, 04. 06. 2026 16.34 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih Lu.M
Miha Frlic - Patryk Dubiela

V Ljubljano se vrača svet vrhunskih borilnih veščin. Dogodek WFC 30 bo znova postregel z borbami med borci, ki sodijo v sam vrh svojega športa v regiji in širše. Največ pozornosti bo seveda požel glavni dvoboj večera med nepremaganim Slovencem Miho Frlicem in prvakom težke kategorije Pavlom Dailidkom. Spektakel si boste v prenosu lahko ogledali na VOYO, začnemo ob 20.00.

Miha Frlic je bil po sedmih zaporednih zmagah končno nagrajen z borbo kariere. V kultnem Tivoliju bo imel prvič priložnost priti do šampionskega pasu težke kategorije. Med njim in vrhuncem borilnega športa bo stal latvijski prvak Pavel Dailidko. Več kot 10 centimetrov višji 34-letnik je tako kot Slovenec v nizu sedmih zaporednih zmag. Do naziva najboljšega pa je prišel prav v Tivoliju leta 2024. Obe obrambi pasu je končal predčasno.

"Končno sem dočakal borbo za šampionski pas, ki sem jo čakal že leto dni. S svojimi zadnjimi predstavami sem si to priložnost tudi zaslužil in dokazal, da sem naslednji v vrsti za pas," je pred borbo kariere povedal 27-letni Slovenec, ki je potrdil, da je trenutno v življenjski formi: "Moram reči, da nikoli v življenju nisem bil v boljši formi. Nimam nikakršnih poškodb, sem popolnoma zdrav. Prepričan sem, da se bom v soboto odlično odrezal."

WFC se junija vrača v slovensko prestolnico. Frlic bo pred domačimi navijači prvi vstopil v kletko, saj bo napadal pas. Škofjeločan se dobro zaveda prednosti, ki jo v tako pomembni borbi doda domača publika: "Prepričan sem, da bodo navijači najglasnejši med mojo hojo do kletke, tudi če bom prvi na vrsti," je povedal Frlic in dodal svojo napoved velikega obračuna: "Zagotovo me čaka izredno težka borba. Na začetku bova oba čakala na prvo potezo drugega. Oba imava moč, ki lahko hitro privede do nokavta, česar se dobro zavedava. Ko pa se bova privadila na specifike drugega, pa bova brez zadržkov "letela" po kletki."

Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar
Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar
FOTO: WFC

Poleg Frlica bo na delu še kar nekaj Slovenk in Slovencev. V slamnati kategoriji se bo Monika Kučinič pomerila z vselej nevarno Rusinjo Marino Merčuk. Dvoboj bo zanimiv predvsem zaradi vprašanja, kako se bo slovenska borka znašla proti nasprotnici, ki prihaja iz borilno zelo zahtevnega okolja in v kletko praviloma prinaša agresiven, nepopustljiv slog.

Domen Drnovšek se bo v lahki kategoriji pomeril proti Madžaru Yuhasu Ishtvanu. Borilni večer se bo lahko zapisal tudi v zgodovino. Borila se bo namreč tudi Domnova soproga Maja Drnovšek, ki ji bo prav tako v lahki kategoriji nasproti stala Poljakinja Viktoria Wojciechowska. V primeru dvojne slovenske zmage se lahko prvič v zgodovini zgodi, da na isti večer zmago vpišeta dva zakonca.

V bantamski kategoriji se bo Slovenec Edin Ramdedović udaril z Madžarom Sandorjem Polikom, v velterski pa bo Tilnu Bregantu nasproti stal Italijan Simone Antoniutti.

Spektakel WFC 30, ki ga bo gostil Tivoli, si boste znova lahko ogledali na VOYO. Začnemo ob 20.00, borbe bosta za vas pospremila naš Tadej Vidrih in strokovni komentator Marko Drmonić.

WFC 30: Ljubljana
WFC 30: Ljubljana
FOTO: VOYO
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