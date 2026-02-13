Naslovnica
Borilni športi

Frlic: UFC lahko (zaenkrat) počaka

Ljubljana, 13. 02. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih
Miha Frlic

V novem POPkastu smo gostili trenutno najboljšega slovenskega borca v mešanih borilnih veščinah v težki kategoriji Miho Frlica. Ta konec tedna ga v Beogradu čaka osma profesionalna borba, zaenkrat je še neporažen. Njegov cilj je, da se prebije v UFC, a dogodkov ne želi prehitevati.

Da je Miha Frlic izjemen talent, je bilo jasno že od leta 2022, ko je postal prvi Slovenec, ki je osvojil kolajno na evropskem amaterskem prvenstvu v mešanih borilnih veščinah. Da se lahko kosa s samim evropskim vrhom, je potrdil v minuli sezoni, ko je vknjižil tri zaporedne zmage in hkrati vknjižil prvo slovensko zmago v prestižni organizaciji KSW.

Njegov zmagoviti niz traja že šest borb. Vse zmage je dosegel s prekinitvijo, ta konec tedna pa se bo drugič v karieri udaril s Samuelejem Di Guardom.

"Smo že tako daleč, da je težko dobiti nasprotnike. Samuele pa se je javil in je želel to borbo. Glede na to, da imamo letos v načrtu štiri borbe, se nam ne mudi preveč. Zato smo si rekli "zakaj pa ne" in smo sprejeli borbo," pravi Frlic, ki je Di Guarda septembra leta 2024 premagal z nokavtom po vsega 37 sekundah borbe.

Miha Frlic
Miha Frlic
FOTO: Damjan Žibert

Če bo uspešen, bo Frlic vpisal že četrto zmago pod okriljem organizacije Brave in naredil tudi velik korak proti morebitni borbi za šampionski pas. "Nedvomno je to eden izmed mojih ciljev. Ampak poskušam, da ne preskakujem stopnic. Grem borbo po borbo. Naslednji nasprotnik je Samuele Di Guardo in trenutno razmišljam samo o njem. Načrtov za naprej še nismo delali. O tem bomo govorili potem, ko premagam njega," pravi Frlic.

Slednji bi za naslov prvaka moral premagati odličnega Pavla Dailidka: "On se želi pomeriti z mano. Tudi mi smo že izrazili željo, da bi se pomerili z njim. Ta pas je osvojil v Sloveniji in jaz si ga želim osvojiti pred domačimi gledalci. Idealno bi bilo, da se ta borba zgodi v Sloveniji, ampak je on dejal, da se ne želi boriti v Sloveniji. Ne vem, kako se bodo dogovorili. To je zdaj v rokah menedžerjev in lastnikov organizacij, da organizirajo to borbo in mislim, da bo prišlo do tega."

Seveda je cilj vseh borcev v mešanih borilnih veščinah nastopiti v organizaciji UFC. A Frlic z lovljenjem 'lige prvakov' MMA-ja ne prehiteva. "Preskok je priti v UFC, še težje pa se je tam obdržati. Ni naš cilj, da pridemo tja in naredimo eno borbo ter potem "odpademo". V MMA-ju je pogosto tako, da ko se kariera vzpenja, se vzpenja, ko začne padati, pa je težko priti nazaj v zmagovalno serijo," je zaključil. Vabljeni k ogledu.

borilni športi miha frlic ufc mma popkast

