Frlic: UFC lahko (zaenkrat) počaka

Da je Miha Frlic izjemen talent, je bilo jasno že od leta 2022, ko je postal prvi Slovenec, ki je osvojil kolajno na evropskem amaterskem prvenstvu v mešanih borilnih veščinah. Da se lahko kosa s samim evropskim vrhom, je potrdil v minuli sezoni, ko je vknjižil tri zaporedne zmage in hkrati vknjižil prvo slovensko zmago v prestižni organizaciji KSW.

Njegov zmagoviti niz traja že šest borb. Vse zmage je dosegel s prekinitvijo, ta konec tedna pa se bo drugič v karieri udaril s Samuelejem Di Guardom.

"Smo že tako daleč, da je težko dobiti nasprotnike. Samuele pa se je javil in je želel to borbo. Glede na to, da imamo letos v načrtu štiri borbe, se nam ne mudi preveč. Zato smo si rekli "zakaj pa ne" in smo sprejeli borbo," pravi Frlic, ki je Di Guarda septembra leta 2024 premagal z nokavtom po vsega 37 sekundah borbe.