Najbolj vroči slovenski borec: Uživam, ko se občinstvu 'trga'

"Definitivno v moji karieri najboljša borba. V bistvu istočasno najboljša predstava, ki sem jo pokazal. In zadovoljen z izidom in vsem. Jaz sem že petkrat mislil, da bo on odnehal. Tudi sodnik ga je vsaj petkrat opozoril. Ravno zato sem se jaz toliko izčrpal, saj sem mislil, da ga še enkrat ali dvakrat zadanem in bo konec. Zato sem se enih petkrat kondicijsko potisnil povsem v 'rdečo'," je v novem POPkastu povedal 25-letni borec.