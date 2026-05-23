Frlic za šampionski pas: To je dodatna potrditev, da delamo dobro

Miha Frlic je v svetu mešanih borilnih veščin nekaj posebnega. Ni borec, ki bi nase opozarjal z besedami. Raje ima, da v kletki namesto njega govorijo njegovi udarci. Ti so ga v profesionalni karieri pripeljali do sedmih zmag, poraza pa doslej še ne pozna.

Pri njegovih rezultatih imajo pomembno vlogo tudi njegovi trenerji, s katerimi počasi gradi kariero in ne prehiteva dogodkov. Kljub temu verjame, da je pripravljen, da se spopade za šampionski pas težke kategorije organizacije Brave. "To borbo čakamo že nekaj časa. Pri 26 letih sem za težkaša še dokaj mlad, saj imamo mi v tem športu nekoliko daljšo kariero. Glavni del kariere naj bi prišel po 30. letu, ampak mislim, da sem si s svojimi predstavami zaslužil to priložnost," pravi perspektivni Slovenec.

Že drugič zapored mu bo pripadla glavna borba večera, tokrat pa bo to še veliko bolj posebno, saj je na seznamu borb tudi regijski superzvezdnik Erko Jun, ki se bo boril za naslov poltežke kategorije. "To je še ena dodatna potrditev, da delamo dobro, se dvigamo po lestvici in so moje borbe vedno bolj pomembne. Zdaj se bom boril za pas, kar nekaj pomeni," nadaljuje Frlic, ki mu bo nasproti stal v Angliji rojeni Litovec Pavel Dailidko.

"On je šampion že nekaj časa in v tem delu nima konkurence. Mislim, da imam kar se tiče tehničnega znanja prednost pred njim in da bom to 6. junija izkoristil," je o nasprotniku povedal slovenski težkaš, ki je zadovoljen s potekom priprav na borbo kariere. "Treningi so bili naporni, dvigujemo tempo in postajajo še bolj naporni in nevarni. V Sloveniji imam odlične sparing partnerje, pa tudi kolege v Pulju," je dodal Frlic, ki se je pripravljal z vrhunskimi borci. Med njimi so Jakob Nedoh, Alexandr Drabinca, Ivan Vitasović, Andres Ramos in Miran Fabjan.