Frlic komaj čaka, da občinstvu pokaže nov 'paket'

Miho Frlica bo prvič doletela čast boriti se v glavni borbi večera. "To si jemljem v čast, dokaz, da imam dobre borbe. Ne čutim dodatnega pritiska, počutim se še boljše kot prejšnje borbe," pravi 26-letnik, ki nedeljski spektakel pričakuje v sijajni formi. Dobil je zadnjih pet obračunov.

Nazadnje je junija po pravi drami v tretji rundi ugnal Shaha Kamalija. Čeprav je takrat navdušil navijače, si za nedeljo želi, da borba ne bi toliko trajala. "Želel bi si, da pade v prvi rundi. Iz vidika publike pa bi rad, da doživijo šov. Da dobijo tisto, za kar so plačali vstopnico."

Patryk Dubiela bo njegov drugi poljski nasprotnik v profesionalni karieri. Januarja letos je v prvi rundi na debiju v KSW ugnal Kamila Gawryjoleka. "Zaenkrat nam s Poljaki dobro gre. Upam, da bomo ta niz podaljšali. Poznam nasprotnika, ki se je v Ljubljani že boril. Vemo, kako se bori in kaj pričakovati," dodaja Frlic.