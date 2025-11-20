Svetli način
Borilni športi

Frlic komaj čaka, da občinstvu pokaže nov 'paket'

Ljubljana, 20. 11. 2025 17.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tadej Vidrih , J.B.
Komentarji
0

Ljubitelji mešanih borilnih veščin že nestrpno odštevajo do nedeljskega spektakla, ko bo ljubljanski Tivoli gostil dogodek WFC 29 / Brave 109. V glavni borbi večera se bo "težkaš" Miha Frlic pomeril s Patrykom Dubielo. Slovenski borec, ki poraza med profesionalci še ne pozna, poljskega nasprotnika pričakuje sila optimističen. Prenos v nedeljo od 19. ure dalje na VOYO.

Miho Frlica bo prvič doletela čast boriti se v glavni borbi večera. "To si jemljem v čast, dokaz, da imam dobre borbe. Ne čutim dodatnega pritiska, počutim se še boljše kot prejšnje borbe," pravi 26-letnik, ki nedeljski spektakel pričakuje v sijajni formi. Dobil je zadnjih pet obračunov. 

Nazadnje je junija po pravi drami v tretji rundi ugnal Shaha Kamalija. Čeprav je takrat navdušil navijače, si za nedeljo želi, da borba ne bi toliko trajala. "Želel bi si, da pade v prvi rundi. Iz vidika publike pa bi rad, da doživijo šov. Da dobijo tisto, za kar so plačali vstopnico."

Patryk Dubiela bo njegov drugi poljski nasprotnik v profesionalni karieri. Januarja letos je v prvi rundi na debiju v KSW ugnal Kamila Gawryjoleka. "Zaenkrat nam s Poljaki dobro gre. Upam, da bomo ta niz podaljšali. Poznam nasprotnika, ki se je v Ljubljani že boril. Vemo, kako se bori in kaj pričakovati," dodaja Frlic.

Miha Frlic je nazadnje na izjemen način ugnal Shaha Kamalija.
Miha Frlic je nazadnje na izjemen način ugnal Shaha Kamalija. FOTO: Damjan Žibert

Frlic je poleti kot sparing partner sodeloval s slovitima Aleksandrom Rakićem in Ivanom Vitasovićem. Zaradi tega je postal še veliko boljši, poudarja. "Odnesel sem ogromno. To poletje je bilo zelo produktivno. Pozna se napredek, že med sparingi je vidna razlika. Pripravljen sem odlično, upam, da bom to uspel pokazati tudi v borbi. 

"Borec, kakršen sem bil pred dvema letoma, je kot noč in dan v primerjavi z danes.V nobenem aspektu borbe ne morem primerjati tega. Veselim se, da bom lahko pokazal svoj nov 'paket'," nedeljski spektakel nestrpno pričakuje Frlic. 

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:

Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela

Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano

Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir

Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze

Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko

Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik

Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard

borilni športi wfc miha frlic
