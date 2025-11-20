Frlic komaj čaka, da občinstvu pokaže nov 'paket'

Miho Frlica bo prvič doletela čast boriti se v glavni borbi večera. "To si jemljem v čast, dokaz, da imam dobre borbe. Ne čutim dodatnega pritiska, počutim se še boljše kot prejšnje borbe," pravi 26-letnik, ki nedeljski spektakel pričakuje v sijajni formi. Dobil je zadnjih pet obračunov.
Nazadnje je junija po pravi drami v tretji rundi ugnal Shaha Kamalija. Čeprav je takrat navdušil navijače, si za nedeljo želi, da borba ne bi toliko trajala. "Želel bi si, da pade v prvi rundi. Iz vidika publike pa bi rad, da doživijo šov. Da dobijo tisto, za kar so plačali vstopnico."
Patryk Dubiela bo njegov drugi poljski nasprotnik v profesionalni karieri. Januarja letos je v prvi rundi na debiju v KSW ugnal Kamila Gawryjoleka. "Zaenkrat nam s Poljaki dobro gre. Upam, da bomo ta niz podaljšali. Poznam nasprotnika, ki se je v Ljubljani že boril. Vemo, kako se bori in kaj pričakovati," dodaja Frlic.
Frlic je poleti kot sparing partner sodeloval s slovitima Aleksandrom Rakićem in Ivanom Vitasovićem. Zaradi tega je postal še veliko boljši, poudarja. "Odnesel sem ogromno. To poletje je bilo zelo produktivno. Pozna se napredek, že med sparingi je vidna razlika. Pripravljen sem odlično, upam, da bom to uspel pokazati tudi v borbi.
"Borec, kakršen sem bil pred dvema letoma, je kot noč in dan v primerjavi z danes.V nobenem aspektu borbe ne morem primerjati tega. Veselim se, da bom lahko pokazal svoj nov 'paket'," nedeljski spektakel nestrpno pričakuje Frlic.
Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:
Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela
Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk
Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano
Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić
Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir
Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze
Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko
Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz
Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik
Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard
