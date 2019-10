Fury bo za 'izlet' med rokoborce mastno zaslužil

Nekdanji prvak težke kategorije Tyson Fury je v preteklosti obiskal dva rokoborska dogodka in očitno mu je bilo to, kar je videl, zelo všeč.

Rokoborska praznika WWE sta ga kot kaže prevzela do te mere, da se je odločil preizkusiti v ringu. Začelo se je z nujnim besednim dvobojem, končalo pa s postavljenim terminom za borbo, ki se bo zgodila 31. oktobra v Savdski Arabiji v okviru prireditve WWE Crown Jewel. "Od nekdaj sem oboževal rokoborce in njihove veščine. Večkrat sem pomislil, kako bi bilo, če bi se pomeril v ringu z njimi. Mislim, da je sedaj pravi čas za to," Daily Mailprenaša besede "kralja ciganov", kot so mediji poimenovali Furyja. "Ne bojim se nikogar. Brauna Strowmana bom uničil," je zagotovil Britanec, ki bo brez dvoma vnovič mastno zaslužil. Če je verjeti otoškim medijem, bo Fury za dvoboj prejel nič manj kot 13 milijonov evrov.

Frank Warren, promotor Tysona Furyja, ni bil prav navdušen, da se bo njegov varovanec udaril z rokoborcem. "Kaj naj rečem? Videl je nekaj borb in se navdušil. Takoj se je zapletel tudi v verbalni konflikt. Kaj naj, to je Tyson. Namesto da počiva in se pripravlja na veliki spopad z Deonteyjem Wilderjem, se bo udaril z rokoborcem. Mene za nasvet ni vprašal. Najprej se je prijavil in mi nato sporočil odločitev. Kot pravim, to je Tyson Fury. Lagal bi če bi rekel, da mi je njegova poteza všeč."



Spomnimo, Tyson Fury se bo 22. februarja prihodnje leto vnovič udaril z Wilderjem. Šlo bo za težko pričakovani povratni dvoboj ...