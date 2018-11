'Želel sem umreti, s ferrarijem sem drvel 300 km/h proti steni'

Postaneš svetovni prvak težke kategorije v boksu, na računu imaš ogromne vsote denarja, si globalna zvezda. Kaj lahko gre narobe? Vprašajte Tysona Furyja. Britanski boksarski zvezdnik je izjemno odkrito spregovoril o svojem boju z depresijo, ki ga je zanesel v prekomerno pitje in uživanje drog. Zdaj se vrača. Spet želi osvojiti svetovni vrh.

Tyson Fury je v dolgem pogovoru razkril tudi 'drugo plat medalje'. FOTO: AP

Tyson Fury (27 zmag, brez poraza), eden najbolj karizmatičnih boksarjev v zadnjih letih, je novembra leta 2015 boksarski svet postavil na glavo. Čeprav mu mnogi niso dajali pravih možnosti v obračunu s takrat praktično nepremagljivim Vladimirjem Kličkom, je samooklicani 'Kralj Romov' z izjemno taktično predstavo ugnal ukrajinskega orjaka in postal svetovni prvak po različicah IBF, IBO, WBA in WBO, ob tem pa je prejel še šampionski pas prestižne revije The Ring magazine, ki ga prejme najboljši borec v določeni kategoriji. In potem, ko je splezal na svetovni vrh, je sledil meteorski padec. Kaj vse se je dogajalo v mesecih, ki so sledili, je Fury slikovito opisal v podcastu Joea Rogana, strokovnega komentatorja borb v UFC in velikega poznavalca borilnih športov.



"Že ko sem bil amater, sem po televiziji gledal Vladimirja Klička. On je bil moj cilj. Ko sem ga premagal, je bilo, kot da bi splezal na Everest. Upokojil sem se, a to ni bilo dovolj. Poskusil sem z golfom, streljanjem na glinaste golobe, vožnjo s štirikolesniki, hodil sem po nočnih klubih s plesalkami, a še naprej sem bil v sebi prazen," je povedal in tudi odkrito priznal, da se bori z duševno boleznijo. Spopada se namreč s kronično depresijo, ki je na plan izbruhnila šele, ko je nehal vsakodnevno trenirati. "Ko si zaposlen, vsakodnevno v ritmu, nimaš časa, da bi o čemer koli razmišljal. Vsak s tem težavami vam bo povedal, da problemi nastanejo šele, ko si sam. Ko imaš čas, da razmišljaš o različnih stvareh," razlaga Fury, ki je poiskal tudi strokovno pomoč. Obiskoval je psihologa, a tablet, ki so mu jih predpisali, ni želel jemati, saj je bil prepričan, da bo postal odvisen od njih. Kot se je to zgodilo pri njegovem dedku. Odločil se je za drugačno, v praktično vseh pogledih, še bistveno slabšo pot …





30-letni Britanec je odločen, da bo premagal Deontaya Wilderja. FOTO: AP

"Do 27. leta nisem nikdar zaužil drog. Droga, ki sem jo običajno užival, je bil kokain. Kokain in alkohol. Sedaj, ko gledam nazaj, razmišljam, ali bi kaj spremenil. Ne bi, ničesar ne bi spremenil, saj sem vedel, da se je to moralo zgoditi. Začel sem piti, uživati prepovedane substance. Vso noč sem popival in se družil z 'ženskami noči'. Želel sem umreti in se imeti lepo, medtem ko se bo to zgodilo. A ko pijača popusti, ostaneš le s težkim 'mačkom' in še hujšo depresijo," je svoje pivske 'podvige' opisal Fury in nato priznal, da je bil odločen, da bo umrl: "Ko imaš cilj, ki si si ga zastavil že kot otrok, in ga nato izpolniš … Bil sem izgubljen, nisem vedel, kaj naj počnem. Kupil sem novega ferrarija. Peljal sem po avtocesti in pohodil plin. Divjal sem 300 km/h in se peljal proti mostu (želel se je zaleteti v steno, op. a.). Za nič mi ni bilo mar, na vsak način sem želel umreti. Predal sem se, a ko sem bil na poti proti mostu, sem slišal glas, ki mi je dejal: Ne stori tega Tyson, pomisli na svoje otroke, družino, na sinova, na hčerko, ki bodo odraščali brez očeta. Preden bi zavil v most, sem se ustavil na avtocesti. Nisem vedel, kaj naj storim. Tresel sem se, bil sem na smrt prestrašen. Dejal sem si, da ne bom nikoli več pomislil na samomor."





Da se vrne v ring, se je odločil lani, prav za noč čarovnic: "Bil sem oblečen v okostnjaka. Predstavljajte si 180-kilogramskega moškega, oblečenega v okostnjaka … Bil sem na zabavi. Nisem še bil star 30 let, a sem se počutil bistveno starejšega od vseh. Videl sem, da ne spadam tja. Odšel sem domov. Nisem niti pozdravil žene. Zaprl sem se v temno sobo in molil. Jokal sem in prosil Boga, naj mi pomaga. Ves moker sem bil od solz. Takrat sem se odločil, da se bom vrnil. Ženi sem dejal, jutri začnem boksati in spet bom svetovni prvak. Pritrdila je, a ni verjela, da bom to storil. To sem dejal že neštetokrat, ko je iz mene govoril alkohol. A takrat sem spil samo eno pivo."





Fury je s 180 kilogramov uspel shujšati na približno 120. FOTO: AP