Fury hitro iz športnega pokoja, še tretjič se bo pomeril s Chisoro

34-letni Tyson Fury bo tako v Londonu lovil še 33. zmago v profesionalni karieri v kateri še ne pozna poraza in težko je verjeti, da bi lahko 38-letni Derek Chisora to spremenil. Anglež rojen v Zimbabweju se je namreč že dvakrat neuspešno pomeril s Furyjem in je ob sicer kar 33 kariernih zmagah zbral tudi že 12 porazov. Serijo treh zaporednih je julija letos s tesno zmago po deljeni sodniški odločitvi prekinil proti Kubratu Pulevu .

WBC-jev prvak, čigar športna upokojitev je bila zelo kratka, naj bi svojemu promotorju Franku Warrenu dejal, da se želi nato v letu 2023 boriti kar trikrat, med drugim tudi s prvakom organizacij WBA, WBC, IBF in WBO Oleksandrom Usikom. "Bil sem v pokoju štiri ali pet mesecev in ni mi bilo všeč, kar sem okusil. Nikamor ne grem. Mogoče bom oddelal še deset borb ali kaj podobnega, ne vem ... Verjamem, da postajam z leti le boljši . Predvidevam, da bom še vedno boksal, ko bom star 38. Imam vse, kar svet ponuja, in to zame ni zanimivo. Edina stvar, ki me resnično žene, sta boks in trening ... V boksu zame ni več ciljev, to počnem, ker je to edina stvar, ki jo poznam," je o kratki upokojitvi in načrtih za prihodnost povedal Fury.