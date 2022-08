Fury ima dovolj športnega pokoja, znova se želi pomeriti s Chisoro

Neporaženi angleški boksar Tyson Fury se le dobre tri mesece po tem, ko se je še "zadnjič" profesionalno meril v boksarskem ringu, že spogleduje z vrnitvijo iz športnega pokoja. 33-letnik je namreč na družbenih k še tretji borbi pozval starega znanca Dereka Chisoro in ga označil za "usraneta".

Tyson Fury, ki je aprila letos pred nabitom polnim Wembleyem prepričljivo ugnal Dilliana Whyta in tako dosegel še 32. profesionalno zmago, je uradno sicer še vedno prvak boksarske organizacije WBC. Kot kaže pri WBC-ju, tako kot mnogi ljubitelji boksa, ne verjamejo Furyjevi napovedi o športni upokojitvi. Spomnimo, da se je 33-letnik takoj po zaključku borbe z Whytom in posledično profesionalne kariere, poskušal dogovoriti za ekshibicijsko borbo z nespornim prvakom UFC-jeve težke kategorije Francisom Ngannoujem, a Kamerunec še okreva po operaciji kolena.

Fury se je tako hitro začel poigravati z mislijo, da vseeno ostane profesionalec in se pomeri še proti kakšemu boksarju svetovnega kova. Sprva je njegova tarča postal prvak po različicah IBF, WBA in WBO. Oleksander Usik, za borbo s katerim je Fury zahtevl kar 500 milijonov funtov (približno 592 milijonov evrov). Ukrajinec bo sicer kmalu (20. avgusta) svoje naslove branil proti Anthonyju Joshui, kateremu jih je odvzel septembra lani. Gipsy King se je najprej ponudil, da bo za povratni obračun treniral Joshuo, ker se ta na povabilo ni odzval pa je Fury celo zatrdil, da se želi brezplačno pomeriti z rojakom.

Po pozivih, ki so naleteli na gluha ušesa pa je Fury preusmeril svojo pozornost v starega znanca Dereka Chisoro. Fury in Chisora sta bila včasih prijatelja, njun odnos pa se je nato razvil v vse prej kot prijateljski. Fury je dvakrat (julija 2011 in novembra 2014) že premagal Chisoro, a kot kaže ga želi še tretijč. Nespornega prvaka težke kategorije so namreč razjezile trditve Chisore pred njegovo borbo z Whytom, ko je nekdanji britasnki prvak trdil, da bo Whyte Furyja z lahkoto premagal in šel celo tako daleč, da je bil na Whytovo zmago z nokavtom pripravljen staviti svojo hišo. Nič od tega se seveda ni zgodilo, Fury je v šesti rundi nokavtiral Whyta, Chisora pa še vedno živi v svoji hiši. Fury je že takrat dejal, da bi z veseljem Chisoro znova večkrat "udaril na gobec", sedaj pa kot kaže misli resno. "Tole je za Dereka 'usraneta' Chisoro: bežiš pred trilogijo. Nadel si si vzdevek 'vojna', a bi se moral klicati 'piščanec', ker bežiš pred trilogijo in najvišjim plačilom za borbo v svojem življenju. Podpiši pogodbo in nehaj biti usrane," je v videu, ki ga je objavil na Instagramu dejal Fury.

38-letni Chisora se je sicer pred skoraj natanko mesecem dni zadnjič meril v ringu in po deljeni sodniški odločitvi ugnal Kubrata Puleva. S 33. zmago v karieri (ob 12 porazih) se je Chisora pobral po nizu treh zaporednih porazov. Dva izmed teh je doživel proti nekdanjemu prvaku organizacije WBO Josephu Parkerju, ki pogosto trenira tudi s Furyem. Anglež in Novozelandec sta trenirala tudi v tem tednu, Parker pa je po enem izmed treningu na Instagramu objavil videoposnetek obeh borcev in pripisal, da je ekipa spet skupaj in pripravljena na kamp. Chisora se je tudi že odzval na Furyjev poziv in v videu, ki ga je objavil na Twitter dejal: "Tyson nehaj govoriti neumnosti. Pokliči mamico in očija, mami je Frank Warren, oči je Bob Arum in jima povej, da s želiš družiti z mano, okej? In pošlji papirje pesjan."

Da se Furyjeva vrnitev v ring zdi vsevečja možnost, je poskrbel še njegov sopromotor Frank Warren, ki je za talkSPORT potrdil, da se njegov varovanec res želi vrniti v ring. "Srbijo ga členki, želi se boriti," je razkril Warren in takole opisal svoje mnenje o situaciji: "Mislim, da moramo počakati na razplet borbe 20. avgusta in potem bo Fury povedal česa si zares želi. Moje mnenje je, da se bo vrnil, ker je borben človek in boks pogreša."