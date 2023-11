Fury in Usik iz oči v oči 17. februarja prihodnje leto v Savdski Arabiji

Dvoboj Oleksandr Usik - Tyson Fury je bil sprva načrtovan že aprila letos na londonskem Wembleyju. Na koncu pa strani nista dosegli dogovora na dolgotrajnih dogovorih. Petintridesetletni Fury je aktualni prvak verzije WBC, še nepremagani in leto starejši Usik pa ima v lasti naslove po verzijah IBF, WBA in WBO.

Njun obračun bo dal novega svetovnega prvaka v težki kategoriji v vseh močnejših boksarskih federacijah. V težki kategoriji je to nazadnje pred več kot 20 leti uspelo Britancu Lennoxu Lewisu.

Zdaj so prireditelji dvoboja razkrili datum in podrobnosti. Savdska Arabija, ki v zadnjih letih močno vlaga v šport na najvišji ravni, je tudi v boksu že prirejala dvoboje na viski ravni, med drugim je tam Usik premagal Anthonyja Joshuo leta 2022.

"To bo zgodovinski dogodek. Ves boksarski svet je na to čakal dolga leta, zdaj ta dvoboj imamo. Kot promotor sem si dolgo razbijal glavo s tem dvobojem, a to je smetana na torti. Dva najboljša in neporažena težkokategornika," je dvoboj na novinarski konferenci v Londonu opisal promotor Furyja Frank Warren.