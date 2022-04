Fury in Whyte spoštljiva, a brez vroče krvi na zadnjem soočenju ni šlo

Le še nekaj dni nas loči od enega največjih boksarskih dogodkov v letošnjem letu. Pred polnim stadionom Wembley se bosta pomerila prvak težke kategoriji po različici WBC Tyson Fury ter njegov prvi izzivalec in rojak Dillian Whyte. Če se slednji sprva ni želel udeleževati srečanj s sedmo silo je zaključne medijske obveznosti le izpolnil in poskrbel za nekaj smeha. Je pa ob koncu zadnje novinarske konference vseeno zavrelo nekaj krvi, predvsem se je pritisk dvignil prvakovemu očetu Johnu Furyju.

Nekdanja sparing partnerja Tyson Fury in Dillian Whyte se bosta prihajajoči konec tedna le pomerila. Po tem, ko je Fury oktobra zaključil trilogijo z Deontayem Wilderjem in obranil šampionski pas organizacije WBC, mu je ta omogočila 30 dni časa, da se z novopečenim prvakom organizacij WBA, IBF, WBO in IBO Oleksandrom Usikom dogovori za borbo, ki bi dala nespornega svetovnega vladarja težke kategorije, a se to ni zgodil, zato so pri WBC-ju 'Kralju ciganov' naložili obrambo pasu proti imetniku začasnega šampionskega pasu Whytu.

icon-expand Tyson Fury je oktobra premagal Deontaya Wilderja FOTO: AP

Čeprav je na Jamajki rojeni Britanec naposled le dobil priložnost boriti se za naslov nespornega prvaka, na katero je čakal vse od poletja 2019 (ko je z zmago proti Oscarju Rivasu osvojil začasni naslov prvaka), se je nekoliko zataknilo pri snovanju pogodbe, ki pa jo je zadnji dan roka, ki ga je določil WBC, le podpisal.

Fury in White se bosta na stadionu Wembley pomerila pred 94-tisoč glavo množico, kar je evropski rekord. Aboslutnega pa še vedno drži borba med Tonyjem Zalom and Billyjem Pryorjem iz leta 1941, ko sta se pomerila na stadionu Juneau Park, njuno borbo pa si je v živo ogledalo kar 135.132 ljudi.

34-letnega Whyta je zmotilo predvsem to, da se bo denarni sklad razdelil v razmerju 80 proti 20 v korist nespornega prvaka, kar je polovico manj od prejeti 40-odstotnega deleža, ki si ga je želel zagotoviti Whyte. Nestrinjanje s pogodbo in po njegovem mnenju nepošteno obravnavo je Zlobnež (izvirno The Villain op. a.) sprva izrazil z bojkotiranjem medijskih obveznosti pred borbo. Leto mlajši Fury je svoje obveznosti izpolnjeval in medijske konference zaradi monologov in komičnih vložkov poimenoval kar Šov Tysona Furya (The Tyson Fury Show op. a.).

icon-expand Dillian Whyte je nazadnje boksal marca lani, ko je premagal Aleksandra Povetkina FOTO: AP

In čeprav se je ugibalo, ali se bo Whyte na zadnji novinarski konferenci sploh pojavil, je bil 34-letni boksar točen kot švicarska ura. A za razliko od pričakovanj se težkokategornika nista spustila v besedni boj, temveč sta bila drug do drugega spoštljiva. "Dillian je dober boksar. Je močan, trd, velik, trdoživ, ima dobre udarce in nokvatiral je že veliko tekmecev. Je tudi zelo izkušen, zato si zasluži veliko spoštovanja. In zato sem mu posvetil dolge priprave. Nobenega kamna nisem pustil nepremaknjenega. Nanj sem se pripravil tako dobro kot na Wilderja in Klitschkota," je o nasprotniku povedal Fury, ki je poudaril, da nekdanjega sparing partnerja ne podcenjuje: "Prepričan sem, da se je tudi Dillian Whyte na borbo dobro pripravil. Dober borec je. Navijači si lahko obetajo pravo poslastico. Poznam Dilliana in on pozna mene. Borba bo prvi rokenrol. Pripravljena sva uprizoriti nevihto udarcev."

Ni pa 33-letni prvak težke kategorije želel komentirati izjave izpred meseca in pol, ko je napovedal, da bo to njegova zadnji profesionalna borba: "Za mano je izjemna pot. Če pogledam, kje sem začel leta nazaj, vmes bil prav debeluh s 180 kilogrami, pa se vrnil in nato mentalno odpovedal, postal odvisnik od drog in alkohola ... A ničesar se ne sramujem, vse to je del osebe, kot sem danes. Vrnil sem se na sam boksarski vrh, trikrat pomeril z Deontayem Wilderjem v ZDA in sedaj se vračam v Anglijo, kjer se bom pomeril s starim znancem Dillianom za slavo in šampionski pas."

Tudi Whyte nasprotnika ni izzival, temveč je k novinarski konferenci pristopil spoštljivo: "To, da sem bom boril na domačih tleh, na kultnem Wembleyu, za naslov svetovnega prvaka, mi pomeni vse. Gre za največjo borbo v moji karieri, na katero sem dolgo čakal. Verjetno marsikdo ni pričakoval, da bom prišel tako daleč, a tukaj sem, kljub vsem oviram, ki sem jih moral preskočiti. Od mene ne boste slišali nobene neumnosti. Pripravljen sem na vse." Manjkanje na predhodnih medijskih obveznosti pa je začasni prvak komentiral tako: "Ni šlo za strategijo. Vedno sta dve plati zgodbe in do sedaj ste poslušali le eno. Ker sem bil modro tiho, so nekateri dejali, da me je strah, da se skrivam, a to ni res. Moral sem postoriti ogromno stvari. Pogodba je bila podpisana, zato sem se moral posvetiti drugim stvarem. Nekaj pogodb sem še moral podpisati, pri čemer mi je pomagal Frank (Warren – promotor op. a.), ki se mu zahvaljujem."

Taktika za obračun z neporaženim Furyjem pa je po Whytovih besedah preprosta: "To bo borba, v kateri bom moral biti zelo prilagodljiv. Enostavno se bom moral prilagajati sprejemati pametne odločitve, ko bo treba in kot bo treba spremeniti pristop k borbi. To je to. Druge strategije ni. Moram le v ring in opraviti svoje delo." Ne glede na to, ali bo Whyte zmagal ali ne, pa se ne obremenjuje s prihodnostjo: "Sprašujete me od dolgoročnih načrtih, a še sam ne vem, kaj bom počel dan po borbi."

Fury je v profesionalni karieri še neporažen. Poleg 31 zmag se je le njegova prva borba z Wilderjem končala brez zmagovalca. Whyte na drugi strani pa v profesionalni karieri beleži 28 zmag in dva poraza. Premagala sta ga Anthony Joshua leta 2015 in Aleksander Povetkin leta 2020.

Kljub spoštovanju pa je na soočenju ob koncu konferenca vseeno zavrela kri. A ne borcem, temveč članoma njunih kotov. Nekaj sočnih sta si namreč imela za povedati Tysonov oče John Fury ter Dillianov brat Dean Whyte, zato so jo morali tudi ob posredovanju borcev izločiti iz zaključnega fotografiranja.

Boksarja sta imela nato, kot je to tradicionalno, za zadnjo obveznost opraviti javni trening na katerem so prisotni tako predstavniki medijev kot tud nekateri srečni navijači, a se je tega poslužil le Fury, medtem ko je Whyte znova nenapovedano manjkal.