Fury izzval Ngannouja: Narediva borbo za najbolj zlobnega pesjana na svetu

Po neuspešnih pogajanjih glede podpisa nove pogodbe z UFC je Francis Ngannou postal 'prost igralec'. Kje bo Kamerunec nadaljeval športno pot, zaenkrat še ni znano, a ponudb mu nikakor ne manjka. V svoje vrste ga javno vabita organizaciji PFL (mešane borilne veščine) in BKFC (boks z golimi pestmi), izzvalo pa ga je tudi že nekaj boksarjev. Med drugimi nekdanji izzivalec svetovnega prvaka Dillian Whyte in, kar je še bolj zanimivo, tudi svetovni prvak težke kategorije po različici WBC Tyson Fury.

Fury in Ngannou sta bila 'iz oči v oči' že aprila lani na slovitem Wembleyju, potem ko je samooklicani kralj ciganov z nokavtom premagal Whyta, zdaj pa je Britanec tudi javno izzval 'afriškega bombarderja'. "Francis Ngannou, vem, da več nimaš pogodbe z UFC. Bi rad zaslužil toliko, kot zaslužijo veliki fantje? Pridi h kralju romov in narediva veliko, veliko borbo za najbolj zlobnega pesjana na svetu. Dajva to malce začiniti. Narediva borbo v kletki, s štiri unčnimi (113 gramov) rokavicami in imejva nevarnega sodnika, kot recimo Mika Tysona. Sem ravnokar svetu prodal tole borbo?" je ob gostovanju na radiu Rahim povedal Fury. Ta ima v svoji karieri 33 zmag in eno neodločeno borbo, Ngannou, ki je večkrat poudaril, da se želi preizkusiti tudi v boksu, je v mešanih borilnih veščinah nanizal 17 zmag in tri poraze.