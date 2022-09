Fury je Joshui postavil ultimat

Kontroverzni britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury, ki se je letos aprila poslovil od profesionalnega boksa, a je nato odločitev preklical, želi stopiti v ring z rojakom Anthonyjem Joshuo. A nekdanji prvak v težki kategoriji po različicah WBA, IBF in WBO še ni potrdil dvoboja. Fury je Jushui za odgovor dal čas do ponedeljka. Kot poročajo francoski mediji, je Fury svojemu rojaku Joshui dal čas do ponedeljka, da podpiše pogodbo za njun dvoboj, je Fury dejal v videoposnetku, objavljen na družbenih omrežjih.

icon-expand Anthony Joshua FOTO: AP Nekdanji svetovni prvak Anthony Joshua je letos v Džedi v tesnem obračunu po točkah še drugič izgubil proti ukrajinskemu boksarju Oleksandru Usiku, ki tako ostaja štirikratni svetovni prvak, saj je obdržal pasove združenj WBA, IBF, WBO in IBO. Tyson Fury je kot pogoj za dvoboj z Joshuo določil, da sam prejme 60 odstotkov sredstev od borbe. A 32-letni nasprotnik še ni privolil. "Pred približno tremi tedni sem bil optimističen, vendar ne bi smelo trajati tako dolgo, da podpiše pogodbo," je bil "romski kralj" (Gispy King) ogorčen v videu, objavljenem na Twitterjevem računu njegove promotorske agencije, Queensberry Specials. "V ponedeljek se bomo vseeno dogovorili, kajti če ne bo storjeno v ponedeljku, grem naprej. Ne bom večno čakal na fanta, ki je izgubil tri od svojih zadnjih petih borb. Že zdaj ima veliko sreče, ponujam mu svetovno priložnost," je nadaljeval. Fury je predlagal uprizoritev "Bitke za Britanijo" med obema britanskima boksarjema, potem ko Ukrajinec Usik ni privolil v nov dvoboj do začetka naslednjega leta. Fury in Joshua se doslej še nikoli nista pomerila.