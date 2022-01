Fury: Kdo bi me rad videl boksati z Ngannoujem?

Prvak boksarske težke kategorije organizacij WBC in The Ring Tyson Fury je na svojem Twitter profilu sledilce vprašal o potencialni borbi s prvakom UFC-jeve težke kategorije Francisom Ngannoujem in med ljubitelji borilnih veščin vnel vročo debato.

Tyson Fury, ki je oktobra nokavtiral Deontaya Wilderja in obranil status kralja boksarske težke kategorije (posnetek borbe si lahko ogledate na VOYO), je na družbene omrežju Twitter sledilce vprašal, ali si ga želijo videti boksati s še enim prvakom, ki pa tekmuje v nekoliko drugačnem športu. Govora je o prvaku težke kategorije najelitnejše organizacije mešanih borilnih veščin - UFC Francisu Ngannouju, ki se že dalj časa spogleduje z boksarskimi izzivi.

35-letni Ngannou, ki prihaja iz Kameruna je v mladosti sicer sanjal, da bo nekoč postal profesionalni boksar, a ga je športno življenje v Parizu usmerilo v mešane borilne veščine, kjer se je v zadnjih nekaj letih izkazal za enega najboljših borcev težke kategorije na svetu. Lanskega marca je nokavtiral legendarnega Stipeta Miočića in si priboril UFC-jev šampionski pas nato pa se začel prerekati z UFC-jevim predsednikom Dano White-om.

Ngannou je predsedniku sprva očital pomanjkanje spoštovanje, saj je UFC po samo petih mesecih od njegove osvojitve naslova prvaka priredil borbo za naslov začasnega prvaka težke kategorije, nato pa so se med Kamerunčevim taborom in UFC-jem začela še nestrinjanja glede nove pogodbe. Po poročanju ameriških medijev si Ngannou namreč v novi pogodbi želi imeti klavzulo, ki bi mu dovoljevala boksarske dvoboje, a je Dana White že nekajkrat dejal, da do tega ne bo prišlo.

Najprej ju čaka delo z začasnimi prvaki

Tudi če bi se Fury in Ngannou za borbo dogovorila, bo organizacija velik zalogaj, saj ju kot prvaka čaka branjenje šampionskih pasov. Ngannou ali 'Predator' kakršen je njegov vzdevek, bo na delu že 22. januarja, ko bo šampionski pas branil proti nekdanjemu sparing partnerju Cyrilu Ganu, ki je avgusta postal lastnik začasnega šampionskega pasu.

Težko pričakovani obračun bo za Predatorja velik zalogaj, saj Gane v profesionalni karieri še ne pozna poraza. 'Kralj Romov' Fury pa bo moral predvidoma aprila braniti šampionski pas organizacije WBC proti začasnemu prvaku Dillianu Whytu.

PREBERI ŠE Naslednji izziv za Furyja bo Dillian Whyte

Ljubitelji borilnih športov so glede predlagane borbe deljenega mnenja, po neuspelih ekshibicijah borcev mešanih borilnih veščin v boksu, si mnogi ne želijo videti sramote še enega borca, drugi, pa bi radi videli tehnično sicer slabšega Ngannouja proti Furyju predvsem zaradi moči Kamerunčevega udarca, ki naj bi bil najmočneši izmerjeni udarec vseh časov.

Fury je v tvitu tudi predlagal, da bi borba potekala po boksarskih pravilih, a v rokavicah, ki jih uporablja UFC (ki so precej manjše od boksarskih), kar bi bilo v prid Nagannouju, a je malo verjetno, da bi katerakoli komisija takšno borbo tudi sankcionirala. Ngannou javno še ni odgovoril na Furyjev tvit, saj se verjetno intenzivno pripravlja na obrambo naslova, a glede na pretekle izjave in izkazano ljubezen do boksa, ne bi potreboval veliko prepričevanja, da bi namesto v oktagon stopil v ring.