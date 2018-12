Fury bo doniral 8,8 milijonov evrov: Moji otroci ne bodo živeli od mojega imena in slave

"Sem boksar, ne človek posla in najverjetneje bom šel po isti poti kot večina boksarjev in bom umrl reven," je za Daily Mail povedal britanski boksar Tyson Fury. "Denar bom namenil revnim. Ne vem, zakaj bi ga jaz porabil. Ne zanima me to, da bi postal milijonar ali milijarder," je še dodal in razkril svojo filozofijo. "Denarja ne moreš vzeti s seboj v grob, tako da bom naredil nekaj za druge in pomagal tistim, ki si sami ne morejo," je razložil.

Fury se je pred borbo z Wilderjem boril z odvisnostjo od alkohola in drog, imel pa je tudi duševne težave. "Ko pridem domov, bom zgradil domove brezdomcem in vzpostavil nekaj skladov, ki bodo pomagali zasvojenim z drogami in alkoholom," je še dodal. Pravi, da je pika na i za odločitev prišla ravno po gostovanju v Kaliforniji, kjer je na ulicah videl veliko brezdomcev. "Resnično mi je obisk Kalifornije odprl oči, zapuščam jo kot boljši človek," je pojasnil Fury, ki je za mnoge neupravičeno ostal brez pasu šampiona težke kategorije po različici WBC. "Veliko brezdomcev sem videl v Los Angelesu, več kot sem jih v celem svojem življenju. Sem le opazovalec z mnenjem, toda takšna situacija je povsod po svetu, še posebej v Veliki Britaniji," je povedal.

Razkril je, da njegovi otroci - zaenkrat je pri dveh - ne bodo živeli na njegov račun. "Verjamem, da bi si otroci morali sami prislužiti denar v življenju, saj v kolikor ne, potem tega ne bodo znali ceniti," je še povedal Fury. "Preprosto je zapravljati denar nekoga drugega. Denar, ki sem ga zaslužil, je praktično krvavi denar," je prepričan samooklicani Kralj Romov. "Moji otroci morajo živeti svoje življenje in sami uspeti: ne bodo živeli od mojega imena in slave, saj je to prelahka pot," je napovedal Fury in zaključil: "Opazite lahko veliko otrok bogatih staršev, ki ne počnejo nič, saj jim je bilo v življenju prelahko. Meni nikoli ni bilo lahko, garati sem moral, za vse kar sem dosegel."