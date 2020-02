Fury: Ne vem, kako bom preživel brez boksa

Deloholik, ki ni vajen prostih dni

"Ko ne treniram, mi je zelo težko. Po naravi sem deloholik, želim biti ves čas v pogonu, zato se ob nedeljah ne počutim najbolje. Ko sem pod pritiskom priprav na naslednji dvoboj, preprosto uživam. Moj sanjski dan izgleda nekako takole: odhod v dvorano, nato obisk priljubljene kavarne, za piko na i pa še družinsko kosilo in igranje z otroki. To me drži nad gladino, to me osrečuje, prav bojim se trenutka, ko bom postavil boksarske rokavice v kot. Ne vem, kako bom preživel brez boksa," je še pristavil samooklicani 'Kralj Romov', ki želi v nedeljskem povratnem obračunu dokazati, da je v tem trenutku boljši boksar od Wilderja.