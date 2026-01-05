Fury: Nič ni boljšega kot moške udarjati v obraz

Tyson Fury se je v karieri večkrat poslovil od športa. Prvič je presenetil leta 2015 po zmagi nad Vladimirjem Kličkom, a se nato v ring vrnil po dveh letih in pol. Tudi leta 2022 je za kratko napovedal odhod, a se še isto leto vrnil.

Vztrajal je do leta 2024, ko ga je premagal svetovni prvak Oleksandr Usik iz Ukrajine, ki mu je odvzel tri šampionske pasove.