Fury o koreniti telesni preobrazbi: Brez podpore navijačev mi ne bi uspelo

Ko se je Tyson Fury, svetovni boksarski prvak težke kategorije po različici WBC, pred dobrima dvema letoma trdno odločil za vrnitev v ring in posledično sprejel precej strožji režim treniranja in prehranjevanja, je bil vnovičen vzpon med najboljše boksarske težkokategornike na svetu le še vprašanje časa.



Mračno obdobje v življenju 31-letnega Britanca je nastopilo po presenetljivi zmagi nad Vladimirjem Kličkomleta 2015, ko so v ospredje stopile težave z depresijo ter velik boj z odvisnostjo od alkohola in drugih opojnih substanc, kar je pustilo vidne posledice na Furyjevem zunanjem videzu. V nekem trenutku, naj bi njegova telesna teža znašala okrog 180 kilogramov, kar je sodu izbilo dno in tedaj se začenja 'projekt' vrnitve Tysona Furyja na veliko boksarsko sceno. Po daljši odsotnosti se je sredi junija 2018 vrnil z dvobojem proti Seferu Seferiju in začel spominjati na starega dobrega Furyja, toda pot, ki jo je moral prehoditi do februarskega povratnega obračuna z Deontayjem Wilderjem - prvi obračun med omenjenima borcema se je končal z nedoločenim izidom - je bila dolga in trnova.