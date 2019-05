Fury: Obljubil sem si, da v Vegas ne bom odšel, dokler se tam ne bom boril

"Veselim se izjemnega boksarskega večera. Prepričan sem, da se vsi navijači Gypsy Kinga veselijo odhoda v Las Vegas. To bo epska, nepozabna noč," je povedal Tyson Fury. "Še posebej zame, za mojo družino, mojo ekipo in vse moje navijače. Vsi, ki jih poznam in s katerimi govorim, bodo tam. Tudi ljudje, ki jih ne poznam, bodo šli tja. To bo epska noč boksa," je prepričan 30-letni Britanec, ki mu bo nasproti stal šest let mlajši Nemec Tom Schwarz.

Fury, ki se je decembra lani po 32-mesečni odsotnosti po težavah z drogami in alkoholom vrnil v ring s presenetljivo dobro predstavo proti WBC prvakuDeontayu Wilderju(remi), se bo prvič pomeril v Las Vegasu. "Ko sem bil mlajši, sem si obljubil, da v Las Vegas ne bom odšel, dokler se tam ne bom boril. 30 mesecev pozneje imam priložnost, da se borim na največjem prizorišču na svetu," je dejal samooklicani Gypsy King. "Trenutno imam zares rad svojo službo, bolj kot kdaj koli poprej," je na dobro pripravljenost opozoril Fury. "V preteklosti sem trdo treniral za obračune, nato pa sem pridobival težo. Zdaj uživam v tem, kar počnem, ostajam v formi tudi, ko ne boksam. Pravzaprav bi lahko rekel, da je treniranje postala moja rutina," je precejšnjo spremembo življenjskega stila opisal Fury.