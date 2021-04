Fury ljubiteljem boksa obljublja: Borba z Joshuo stoodstotno bo!

Čeprav ta zatrjuje, da se bo obračun z Jushuo zagotovo zgodil, pa je obenem posvaril: "Če ne bom vedel nič do torka, se bom pač ozrl naprej. Slišal sem, da je v igri nekaj velikih imen, tako da me zelo zanima, kdo so ta imena in ali so te borbe izvedljive."

A to trdi tudi zato, ker je izjemno trdno prepričan, da bo dogovor sklenjen zelo kmalu. "Mislim, da bo stoodstotno prišlo do borbe z Joshuo. Milijonodstotno se bo ta obračun zgodil. In mislim, da bomo to izvedeli v naslednjih dneh, kdaj in kje," je še poudaril tudi tokrat precej širokoustni Fury. Ta je v zadnjem času sicer pošteno izklesal svoje telo, ki je bilo vselej obloženo z nekaj deset kilogrami odvečne maščobe.

Borba, ki prinaša ogromno, obenem ogromno odnaša

Fury bo v borbi z Joshuo – gre za borbo absolutnega vladarja težke kategorije in združitev vseh možnih 'velikih' pasov – 'zastavil' WBC pas, medtem ko v borbo Joshua prinaša IBF, WBO in WBA pasove. Zadnji nesporni vladar težke kategorije je bil Lennox Lewis med letoma 1999 in 2000.

"To ni kot takrat, ko se je Lennox Lewis boril z Mikom Tysonom in sta bila oba že zunaj najboljših let," je poudaril Fury. "Oba z Joshuo sva v najboljših letih. Jaz osebno mislim, da bo šlo za kratko borbo. Sem neučakan, vzhičen in sem kot otrok pred božičem. Želim si že, da se ta borba uradno napove,"je še pojasnil Fury.

Ta je Joshui in preostalemu boksarskemu svetu poslal jasno sporočilo. "Sem v fizično najboljši pripravljenosti v mojem življenju. Oba sva fizično močnejša, kot bova kdaj koli. Oba sva dozorela ob veličini najinega uspeha in oba lahko vse izgubiva," je zaključil Fury.