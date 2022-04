Fury ostaja kralj težke kategorije, Whyte je padel v šesti rundi

"Najprej bi se kot vedno rad zahvalil Bogu, ki mi je dal moč, da zmagam to borbo v moji predragi domovini Angliji! Navdušen sem nad podporo občinstva in kar težko verjamem, da se je 94 tisoč žena in mož danes zbralo tukaj, da me vidi kako boksam. Iz dna srca se želim zahvaliti prav vsaki osebi, ki je kupila karto za borbo, ali pa ostala pokonci, da me je gledala na televiziji." je takoj po borbi dejal Fury, ki je pokazal tudi veliko spoštovanja do nasprotnika: "Dillian Whyte je bojevnik in mislim, da bo nekoč prvak. A danes se je na njegovo žalost srečal z enim največjih vseh časov. Nobenega sramu ni v temu, je trdoživ borec, močan kot bik in ima srce leva. Danes pa se ni boril proti povprečnemu borcu temveč proti najboljšemu borcu na planetu zato se je zgodilo kar se je. Mislim, da je bil moj res dober apekrat, tak na katerega bi bil tudi Lennox Lewis ponosen."

Čeprav je bilo občinstvo navdušeno nad borbo, pa se je po koncu zgodilo to kar je Fury napovedal že pred dobrim mesecem, a so si mnogi ljubitelji boksa želeli, da ne bi bilo res. 'Kralj ciganov' je namreč potrdil, da je bil to njegov zadnji profesionalni boksarski obračun, saj je v karieri že več kot dovolj zaslužil in je po njegovem mnenju čas za druge stvari: "Moji ljubi ženi Paris sem po tretji borbi z Wilderjem obljubil, da je to to in da bom zaključil kariero. Ampak ko sem dobil priložnost boriti se na Wembleyu, je enostavno nisem mogel zavrniti. Zdelo se mi je, da to dolgujem mojim navijačem, da to dolgujem prav vsaki osebi v Združenem Kraljestvu in moji domovini. In sedaj, ko je tudi te borbe konec, bom bil mož beseda in zaprl zastor za zadnjo predstavo Kralja ciagnov. In kakšna poslovitev je bila to!"