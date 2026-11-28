Tyson Fury se bo 11. decembra v Cardiffu pomeril z Anthonyjem Joshuo v dolgo pričakovanem britanskem obračunu. Britanski boksarski nadzorni odbor (BBBoC) je v začetku tedna napovedal preiskavo izjav Furyjeve žene Paris, da so boksarju diagnosticirali shizofrenijo.
V prvi različici dokumentarnega filma na platformi Netflix, ki je izšel v petek, je dejala, da so Tysonu Furyju postavili diagnozo le nekaj mesecev po tem, ko je novembra 2015 v boju za naslov svetovnega prvaka premagal Ukrajinca Vladimirja Klička. Paris Fury je svojo trditev kasneje umaknila, generalni sekretar BBBoC Robert Smith pa je za Sky Sports povedal, da je Tyson Fury dobil dovoljenje in da so vsi aktualni zdravniški pregledi ustrezni.
Paris je v četrtek zapisala: "Želim pojasniti izjavo, ki sem jo podala v prvotni različici dokumentarnega filma o Tysonu Furyju. Spomnila sem se pogovora izpred let, ko smo govorili o Tysonovem stanju, in uporabila besedo 'shizofrenik'. Čeprav je Tyson res kazal nekatere simptome, povezane s shizofrenijo, te bolezni nima in zanj nikoli ni bila postavljena takšna diagnoza."
"Duševno zdravje je zapleteno in ni vedno lahko najti pravih besed, še posebej, če to doživljaš skupaj z nekom, ki ga imaš rad. Zelo sem ponosna na Tysona, ker je v tem dokumentarnem filmu povsem iskreno spregovoril o sebi, in se zahvaljujem za vso podporo, ki smo je bili deležni kot družina," je dodala.
Pri Netflixu so v izjavi potem zapisali: "Po prejemu novih informacij, ki jih je posredovala družina in se nanašajo na Tysonovo uradno diagnozo duševnega zdravja, smo v sodelovanju z njimi pred izidom dokumentarca ustrezno posodobili njegovo vsebino."
O svojih težavah z duševnim zdravjem Fury odkrito govori vse od zmage nad Kličkom, po kateri si je v boksu vzel skoraj triletni premor. Njegova telesna teža je močno narasla, medtem ko se je boril s samomorilnimi mislimi ter težavami z drogami in alkoholom. Fury je priznal, da je po zmagi slišal "glasove v svoji glavi", in dodal: "Z besedami ni mogoče opisati teme, v kateri sem se znašel."
Drugič je postal svetovni prvak v težki kategoriji, ko je februarja 2020 premagal prvaka organizacije WBC Deontaya Wilderja. Kljub dvema porazoma proti Oleksandru Usiku v letu 2024, edinima od njegovih 39 dvobojev v profesionalni karieri, bi Fury lahko postal trikratni svetovni prvak, ko se bo pomeril z Joshuo. V igri bo namreč naslov organizacije WBA, ki je trenutno prazen.
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