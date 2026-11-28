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Tyson Fury se bo 11. decembra v Cardiffu pomeril z Anthonyjem Joshuo v dolgo pričakovanem britanskem obračunu. Britanski boksarski nadzorni odbor (BBBoC) je v začetku tedna napovedal preiskavo izjav Furyjeve žene Paris, da so boksarju diagnosticirali shizofrenijo.

Tyson Fury FOTO: AP

V prvi različici dokumentarnega filma na platformi Netflix, ki je izšel v petek, je dejala, da so Tysonu Furyju postavili diagnozo le nekaj mesecev po tem, ko je novembra 2015 v boju za naslov svetovnega prvaka premagal Ukrajinca Vladimirja Klička. Paris Fury je svojo trditev kasneje umaknila, generalni sekretar BBBoC Robert Smith pa je za Sky Sports povedal, da je Tyson Fury dobil dovoljenje in da so vsi aktualni zdravniški pregledi ustrezni.

Paris je v četrtek zapisala: "Želim pojasniti izjavo, ki sem jo podala v prvotni različici dokumentarnega filma o Tysonu Furyju. Spomnila sem se pogovora izpred let, ko smo govorili o Tysonovem stanju, in uporabila besedo 'shizofrenik'. Čeprav je Tyson res kazal nekatere simptome, povezane s shizofrenijo, te bolezni nima in zanj nikoli ni bila postavljena takšna diagnoza."

Anthony Joshua FOTO: Profimedia

"Duševno zdravje je zapleteno in ni vedno lahko najti pravih besed, še posebej, če to doživljaš skupaj z nekom, ki ga imaš rad. Zelo sem ponosna na Tysona, ker je v tem dokumentarnem filmu povsem iskreno spregovoril o sebi, in se zahvaljujem za vso podporo, ki smo je bili deležni kot družina," je dodala.

Pri Netflixu so v izjavi potem zapisali: "Po prejemu novih informacij, ki jih je posredovala družina in se nanašajo na Tysonovo uradno diagnozo duševnega zdravja, smo v sodelovanju z njimi pred izidom dokumentarca ustrezno posodobili njegovo vsebino."

Deontay Wilder FOTO: AP