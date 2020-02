Fury po spektakularni zmagi: Zdaj se ga bom napil kot žival

Že prvi medsebojni dvoboj Tysona Furyja in Deontayja Wilderja pred dobrimi 15 meseci je nakazal, da bi lahko prav "Gipsy King" končal (pre)dolgo prevlado "Bronastega Bombarderja" v težki kategoriji in mu tako nanesel sploh prvi poraz v sicer izjemni profesionalni karieri s predhodnimi 40 zmagami. To, kar s(m)o ljubitelji boksa spremljali v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah iz lasvegaške Grand Garden Arene je bila boksarska klasika, poslastica, če želite - tisti dvoboj, za katerega preprosto veš, da bo ponudil nekaj več od katerega koli drugega obračuna. Fury je tudi v praksi udejanjil vse tisto, kar je napovedoval zadnjih nekaj dni, in v dvoboju, ki je v sedmih rundah ponudil vse, kar ta plemenita borilna veščina premore, s tehnično-taktičnega vidika povsem zasenčil velikega rivala.

"Čeprav sem ga zadel s čisto desnico in ga zrušil, se je v slogu velikega šampiona pobral in nadaljeval z borbo. Pokazal je srce prvaka, zato mu iskreno čestitam na pogumni borbi. On (Deontay Wilder, op. p.) še ni rekel zadnje in bo nekega dne znova prvak. Toda zdaj je najpomembneje to, da se je kralj vrnil na prestol," je po spektakularni borbi, ki se je v 7. rundi končala s tehničnim nokavtom dejal veliki zmagovalec Tyson Fury in nadaljeval:



"Pred vsako borbo se ponavlja ista zgodba. Mnogi me že vnaprej odpišejo, meneč, da sem navaden debelinko, ki ne zna boksati, a jih vedno znova demantiram. Na ta povratni dvoboj sem se pripravljal kot prava 'žival', ničesar namreč nisem želel prepustiti naključju. Vedel sem, da se ga moram lotiti nadvse agresivno in mu ne dopustiti, da na kakršen koli način sproži svojo ubijalsko desnico. Velika zahvala gre tudi mojim trenerjem in ostalemu spremljevalnemu osebju, ki mi je zelo pomagalo na poti do vrnitve na svetovni boksarski vrh."