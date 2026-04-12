Borilni športi

Fury po zmagi nad Mahmudovom izzval Joshuo: Pridi, čakam te!

London, 12. 04. 2026 09.21 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Tyson Fury in Arslanbek Mahmudov

Nekdanji boksarski prvak v težki kategoriji Tyson Fury se je po 15-mesečni odsotnosti v soboto v Londonu vrnil v ring. Britanec je na stadionu Tottenham Hotspur pred 54.331 navijači po točkah premagal Rusa Arslanbeka Mahmudova.

Tyson Fury je v ring vstopil po dveh zaporednih porazih proti ukrajinskemu boksarju Oleksandru Usiku, a nekdanji prvak v težki kategoriji po novem spektaklu v ringu ostaja eno največjih in najbolje plačanih imen v boksu.

Za prvi dvoboj z Ukrajincem je zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev (približno 85 milijonov evrov), revanša pa mu je prinesla še 85 milijonov dolarjev (približno 72,5 milijona evrov). Ti zneski so bili znatno znižani, potem ko je moral Fury plačati davke v Združenem kraljestvu, vendar še vedno precej višji od tistega, kar je zaslužil v soboto.

Tyson Fury se je po letu in pol odsotnosti uspešno vrnil v boksarski ring - z zmago proti ruskemu težkokategorniku Arslanbeku Mahmudovu.
FOTO: AP

Po poročanju britanskih medijev je bil Furyju za dvoboj proti Arslanbeku Mahmudovu zagotovljen honorar v višini 23,5 milijona dolarjev (približno 20 milijonov evrov). Njegov tekmec Mahmudov je zaslužil najvišjo plačo v karieri, saj je honorar Rusa znašal 2,7 milijona dolarjev (približno 2,3 milijona evrov).

Fury je zmagal s soglasno odločitvijo sodnikov. Dva sodnika sta dvoboj ocenila s 120:108, tretji pa je Furyju prisodil zmago s 119:109. Fury je nemudoma po zmagi nad Makhmudovom izzval Britanca Anthonyja Joshuo ter ga povabil, naj se z njim pomeni v "super dvoboju" v "bitki za Britanijo".

Makhmudov je odločno začel v prvi rundi, a je že v tretji kazal znake utrujenosti, Fury pa je bil vse bolj poskočen in je Rusu prizadejal dvojni udarec v brado. Borba, ki jo je Joshua spremljal ob ringu, se je nadaljevala v podobnem slogu do zadnjega zvonjenja. Sedemintridesetletni Fury se je nato sklonil čez vrvi in povabil Joshuo v ring.

Joshua je zavrnil, vendar sta si nekdanja svetovna prvaka v težki kategoriji izmenjala nekaj besed in sodnik je Furyja potegnil nazaj, še preden so razglasili izid. Po potrditvi zmage je Fury v svojem slogu dejal: "Izzivam te, Anthony Joshua, da se naslednjič boriš z mano. Ali sprejmeš?"

Šestintridesetletni Joshua ni takoj odgovoril, a je na koncu posredno potrdil, da se namerava pomeriti s Furyjem: "Ko sva bila otroka, sem te udaril, in te bom udaril še enkrat. Ne boš mi govoril, kaj naj storim, lovim te že 10 let. Jaz sem šef, ti delaš zame. Jaz sem najemodajalec. Ti delaš zame."

boks tyson fury arslanbek mahmudov težka kategorija london

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TvojPrijatelj
12. 04. 2026 09.59
''Šport'' za zdolgočasene drekce pekce. Ceni se kar ti tekmovalci delajo v fitnesu. Tole kar je pa v ringu pa se je samo za posrat gor. Zame so ti tekmovalci v sklopu borb v ringu samo drekci pekci. To je sramota športu.
