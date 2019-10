Fury poskrbel za nov incident, tarča pa spet rokoborec Strowman

Angleški boksar Tyson Fury spet dviguje prah, tokrat pa je za nameček še zamenjal šport. Fury se je namreč spet pojavil na rokoborskem večeru WWE v Bakersfieldu, kjer se je nadaljeval njegov "spor" z zvezdnikom Braunom Strowmanom.

Fury (v ozadju) dobro ve, kako opozoriti nase v ZDA. FOTO: AP

Tyson Furynadaljuje z dvigovanjem prahu na drugi strani luže, kjer je še vedno nepremagani Anglež septembra v Las Vegasu opravil s Švedom Ottom Wallinom. Padli šampion težke kategorije in samooklicani "Kralj Romov" je v ponedeljek obiskal borilni spektakel WWE Raw v Bakersfieldu, kjer so lahko privrženci rokoborbe (in boksa) videli nadaljevanje njegovega "spora" z Braunom Strowmanom, čigar vzdevek je "Pošast med ljudmi".

Provokacije med obema borcema so se nadaljevale v ponedeljek zvečer, saj sta se po koncu zadnje borbe skupaj znašla v ringu in si izmenjala nekaj ostrih besed. Ločili so ju pripadniki varnostne službe, medtem ko so Strowmanu na pomoč priskočili tudi kolegi rokoborci. Fury je z udarci na tla poslal več varnostnikov in nato brez majice zapustil prizorišče. Vse skupaj je seveda velika predstava, ki se je začela že na tako imenovanem petkovem SmackDownu v losangeleški dvorani Staples Center. Fury je z družino sedel v prvi vrsti in se jezno odzval po tem, ko je Strowman proti njemu vrgel tekmeca Dolpha Zigglerja.

