Fury: Pošteno mu jih bom naložil. Vanj bom usmeril vse, razen kuhinjskega korita

"Moja usoda leži le med mojima pestema. Pustil mu bom agresiven pristop, popravil pa bom napake iz prejšnjega dvoboja, ko sem mu dovolil, da ni dobil poštenega plačila, ko jih je že malo dobil. Tokrat bo on tisti, ki jih bo skupil, pošteno mu bom naložil in vanj usmeril vse, razen kuhinjskega korita. Sploh ne bo vedel, kaj ga je doletelo," je v svojem slogu pojasnjeval Tyson Fury .

Dvoboj leta med Deontayjem Wilderjem in Tysonom Furyjem, kot so ga poimenovali mnogi boksarski analitiki, si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na VOYO od 3.00 naprej.

"Nič ne verjamem, kar reče Fury. Je le velik, debel mož, ki se komaj premika po ringu. Nemogoče je, da bi v zadnjih tednih razvil dodatno moč, v tako kratkem času, ne glede na to, kaj mu je lahko pri vadbi dodal trener, ni mogoče. Globoko v srcu to čutim, je nervozen po prvem dvoboju. Ko si enkrat na tleh po knockoutu s pretresom možganov, tega ne pozabiš," pa je bil samozavesten Deontay Wilder .

Dvoboj je že dobil primerjave s tistim med Lennoxom Lewisom in Mikom Tysonom v Mississippi Riverju leta 2002 in prihaja 14 mesecev po prvem med 31-letnim Furyjem in 34-letnim Wilderjem. Oba bosta v ameriški igralniški meki začela kot doslej neporažena, Wilder z 42 zmagami, od tega 41 z knockouti, Fury pa z 209 zmagami, 20 s KO. Boksarja sta se pomerila v začetku decembra predlani v Los Angelesu in uprizorila epski dvoboj, ki se je končal z neodločenim izidom. S tem je Američan tedaj obdržal šampionski pas, četudi je Fury prevladoval v večjem delu obračuna, Wilder pa ga je dvakrat poslal na tla, kar je bilo po mnenju sodnikov dovolj za neodločen izid.

Romski kralj, kot kličejo Furyja, je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali.