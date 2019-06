Fury pred borbo s Schwarzem priznal: Sem le običajno živo bitje

"Obračun z Wilderjem mi je v ZDA le pomagal. Zdaj sem ponovno na velikem odru le nekaj dni od mojega največjega obračuna v karieri," je vse skupaj malce napihnil Fury. Na strani tega so tudi izkušnje, saj je kar šest let starejši od nasprotnika iz Magdeburga.

"Biti v MGM Grandu v Las Vegasu, kjer so se odvile vse največje borbe, je izjemna izkušnja. Lepo je videti svoj obraz na ekranih in plakatih. Za to sem bil rojen," je pred obračunom z ne tako znanim nemškim predstavnikom povedal Fury. Tom Schwarz (24-0-0) je nemški boksar, ki trenutno drži medcelinski pas težke kategorije po različici WBO. V karieri poklicnega boksarja Nemec še ni izgubil, a njegovi nasprotniki niso bili tako renomirani kot tekmeci Furyja. Ta je pri 206 centimetrih od Nemca višji za slabih deset centimetrov. Samozavest si je samooklicani Gypsy King po daljši odsotnosti zaradi težav z drogami in depresijo povrnil z obračunom z Wilderjem v Los Angelesu, na katerem sta se razšla z remijem, za mnoge pa je bil neporaženi Fury (27-0-1) v tem obračunu boljši nasprotnik.

Fury trdi, da gre za naslov svetovnega prvaka, ker pasov ni izgubil v ringu, temveč zaradi odvzete licence. V bitki z Vladimirjem Kličkom je tedaj osvojil pasove WBA Super, IBF, WBO, IBO in The Ring. Pravzaprav gre bitko za nasledniškega prvaka, saj Furyjeva linija sega do prvega linealnega prvaka Johna Lawrencea Sullivana.

Fury spregovoril tudi o duševnem zdravju

"Veliko govorim o duševnem zdravju, saj je to zame tako zelo pomembno. Le 18 mesecev nazaj sem bil v zelo temačnem položaju. Želim si dokazati, da obstaja pot nazaj in da nič ni nemogoče. Želim si biti navdih za ljudi in jim spremeniti življenja. Nisem nič posebnega, le običajno živo bitje,"je v Vegasu izpostavil Fury. Ta je med pripravo na obračun z nemškim nasprotnikom večkrat dejal, da tako dobro kot je treniral v zadnjih mesecih še ni nikoli in da je boks postal njegov način življenja ter da se je vanj ponovno zaljubil.