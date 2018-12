Fury prepričan, da se bo Wilder za vsako ceno želel izogniti dvoboju

Izredno zanimiv boksarski dvoboj je bil na sporedu v Staples Centru. V Los Angelesu sta se v noči na nedeljo za naslov svetovnega prvaka v supertežki kategoriji po verziji WBC pomerila Tyson Fury in Deontay Wilder. Borba se je končala brez zmagovalca in Wilder je tako ubranil naslov prvaka. Fury ni bil zadovoljen z odločitvijo sodnikov in si na vse pretega želi priložnost na povratnem dvoboju.

"Morali bi odločiti v mojo korist in bi odnesel pas WBC prvaka nazaj v Veliko Britanijo, vendar na žalost, ostaja v Ameriki. Oba ostajava nepremagana in morava počakati na novo priložnost,"še vedno ni zadovoljen z razpletom nekdanji svetovni prvak Fury, ki tudi malce dvomi v možnost, da bo Wilder njegov tekmec še enkrat. "Imam hecen občutek, da bo obul svoje tekaške čevlje in se ne bo hotel udariti z mano,"je dejal Britanec za televizisko postajo ITV.