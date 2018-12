Wilder želi revanšo, Fury mu vrača: Pridi na Old Trafford!

Z njim se ni strinjal niti 33-letni Britanec, nekdanji svetovni prvak, ki je leta 2015 s prestola vrgel Vladimirja Klička , in se je v ring vrnil po skoraj treh letih boja proti depresiji, ogromnem višku kilogramov in uživanju drog ter alkohola."Boril sem se v gosteh, dvakrat sem bil na tleh, a še vedno verjamem, da sem bil boljši,"je po dvoboju dejal Fury.

Tyson Fury je dominiral v večjem delu obračuna, Deontay Wilder pa ga je dvakrat poslal na tla, kar je bilo po mnenju sodnikov dovolj za neodločen izid. Od treh sodnikov je eden zmago s 115-111 dosodil Wilderju, eden s 114-112 Furyju, eden pa je s 113-113 zabeležil neodločen izid. Takšen zaključek ni bil po godu številnih navijačev v dvorani Staples Centre v Los Angelesu, ki so so se s klici neodobravanja in žvižgi odzvali na napoved izida.

Ob zmago je bil predvsem zaradi padca v zadnji rundi, ko ga je že precej izmučeni in obupani Wilder uspel položiti s kombinacijo desnega direktnega udarca in levega krošeja. Fury, navijačem znan kot 'Gypsy King', je po petih sekundah sodniškega odštevanja še ležal negibno na tleh. Videti je bilo, kot da je izgubil zavest, a se je nato v zadnjih sekundah na presenečenje tako rekoč vseh v dvorani, tudi Wilderja, skoraj kot uročen dvignil na noge. "Ne vem, kako se je spravil na noge," je po tekmi dejal Wilder. Furyjev odziv na dogodek: "Danes se niti pod razno ne bi pustil nokavtirati. Pokazal sem izjemno srce. Sem sem prišel in pustil svoje srce v ringu."

Britanec je tako še naprej brez poraza na 28 dvobojih, a tudi brez šampionskega pasu, ki ga je osvojil leta 2015 z zmago na Klitčkom. Ta za zdaj ostaja v rokah Wilderja, ki velja za nokavt mojstra, saj je na 41 borbah 39-krat uspel predčasno zaključiti z delom. "Nekaj vam naj povem, Wilder je izjemen boksar, z izjemnim udarcem, a nocoj sem se uspešno izmikal tem udarcem. Ničesar mu ne želim očitati, saj je izjemen borce in izjemen prvak in rad bi se mu zahvalil za borbo. Toda ves svet pozna resnico. Vsi vedo, da sem jaz zmagal to borbo in da bi moral jaz vzeti pas domov,"je še dodal Fury, pas organizacije WBC pa kot rečeno ostaja v rokah Wilderja.

Wilder želi povratno borbo

'Bronze Bomber' Wilder tako ostaja prvak organizacije WBC, a so mnogi strokovnjaki prepričani, da so se v borbi s Fuyjem pokazale številne pomanjkljivosti v njegovi tehniki, nekaj, kar mu številni očitajo že celotno kariero. Mnogi so si tudi enotni, da je v prejšnjih 40 borbah, Wilder skrbno zbiral nasprotnike, da bi bil večino časa v prednosti zaradi surove moči in ne zaradi tehnike, proti Furyju, pa to ni prišlo do izraza. Kljub temu je neporaženi Američan prepričan, da si je že samo zaradi dejstva, ker je Britanca dvakrat 'položil' na tla, zaslužil zmago. Ker je ni dočakal, sedaj pričakuje povratno borbo."Trenutno še ne vem, ali bo Fury moj naslednji nasprotnik, sam si sicer to želim. Zakaj pa ne? Takoj se moramo lotiti dela in znova navijačem pripraviti borbo, ki si jo tako želijo. Moramo ponoviti ta obračun," je dejal Wilder, ki je imel kljub remiju več razlogov za zadovoljstvo, saj je ostal prvak. Ni pa se mu uresničila največja želja, da bi si z zmago priboril borbo z nespornim vladarjem težke kategorije, Anthonyjem Joshuo.

"Dvakrat sem ga položil na tla. In zagotovo sem jaz zmagovalec borbe. Danes sem dal vse od sebe, boksal sem s srcem in to se je videlo. Oba sva dala od sebe vse in res sva prava bojevnika, a definitivno bi moral jaz zmagati. Vam pa zagotovim že sedaj, da bom povratno borbo zmagal," še samozavestno zatrdi Wilder, ki je še dodal, da pričakuje, da bo tudi povratni obračun v ZDA.