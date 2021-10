Fury razočaran nad Wilderjem: Bil sem presenečen, ker je popolna zguba

"Ustvarjen sem bil za to 'sranje'. To ni bila moja najboljša predstava, a iz rokava sem potegnil prave ase, ko sem jih potreboval. Znova in znova je vstal, vendar ga je na koncu pokopala moja desnica," je takoj po borbi v Las Vegasu razlagal presrečni Tyson Fury.

V četrti rundi se je Britanec kar dvakrat znašel na tleh in kazalo je, da bi se mu utegnil primeriti prvi poraz v karieri. A Fury na to ni niti pomislil. "Nisem bil ranjen. Saj razumete, zbudiš se na tleh, to je vse. Vstaneš in greš naprej. Ves čas dvoboja sem bil zelo pri zavesti," je podoživel trenutke, ko mu ni kazalo najbolje.

Fury je nato razkril, kaj je tik po dvoboju rekel Deontayu Wilderju. Ko je prišel do njega, mu je čestital za "dobro opravljeno borbo". Po Furyjevih besedah pa mu je Wilder odvrnil, da mu ne želi pokazati spoštovanja za zmago. "Odgovoril sem: 'Tudi prav, v redu.' Bil sem zelo presenečen. Popolna zguba, idiot," je o Američanu povedal "Romski kralj".

"Da postaneš velik borec, moraš pokazati 'jajca' in izkazati spoštovanje, ko je to potrebno. On tega ni zmogel," je bil jasen 33-letnik, ki bi, če bi se dvoboj končal po 12 rundah, prav tako slavil. Fotografija, ki jo je objavil talkSPORT, je namreč pokazala, da je bil po mnenju sodniške trojice v prvih desetih rundah občutno boljši nasprotnik.