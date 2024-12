Fury razočaran po porazu: Sodniki so dali Usiku zgodnje božično darilo

"Prepričan sem bil, da sem zmagal. V obeh dvobojih z Usikom sem mislil, da sem zmagal, toda domov se vračam z dvema porazoma. Glede tega ne morem veliko narediti. Lahko se le borim s srcem. Do smrti bom vrjel, da sem zmagal to borbo. Bil sem agresiven, ves čas na sprednji nogi, udarjal sem v telo in glavo. Ampak ne bom iskal izgovorov. Ne morem spremeniti odločitve. Ko ne zaključiš borbe z nokavtom, se lahko to zgodi," je povedal Fury.

Z njim se je pričakovano strinjal njegov zastopnik Frank Warren, ki je bil ogorčen nad odločitvijo sodnikov. "Kako je lahko Tyson v tej borbi dobil le štiri runde? To je nemogoče. Tega ne govorim, ker sem pristranski, ampak vsi okoli ringa so bili takšnega mnenja. To je noro, ne razumem. Sem zelo razočaran. Menim, da je dobro nadzoroval boj in izvrstno boksal. Usik je bil večino časa na zadnji nogi, ampak je kar je."