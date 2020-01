Fury samozavestno nad Wilderja: Padel bo v dveh rundah

Prvi dvoboj med Wilderjem in Furyjem se je končal brez zmagovalca.

Tyson Fury in Deontay Wilder sta si po načinu boksanja zelo različna. To je bilo lepo razvidno že na njunem prvem medsebojnem srečanju, ko je imel Britanec večino časa pobudo, a ga je 34-letnemu Wilderju v deveti in dvanajsti uspelo spraviti na tla. Američan po navadi čaka na napako nasprotnika in v večini primerov je že ena sama uspešno zadeta desnica dovolj za predčasni konec. Na nedavnem obračunu z Luisom Ortizom je bil Kubanec šest rund boljši tekmec, nato pa je bil zgolj udarec dovolj, da se ni več pobral. Wilder pa je lahko obdržal pas po verziji WBC, ki ga bo naslednjič branil v jutranjih urah 23. februarja.

Na drugi strani bi lahko dejali, da je Fury bistveno bolj ‘aktiven’ borec, ki pravi, da bo tokrat prilagodil taktiko in bo zaigral na Wilderjeve note. "Vsi pravijo, da sta možna dva razpleta. Ali me bo nokavtiral ali pa bom po točkah slavil jaz. Ampak s tem se ne bi strinjal, skušal ga bom pokončati že na začetku. Z njegovim najmočnejšim orožjem – desnico," je razkril ‘Gipsy King’, ki je obljubil še: "Ne bom tekel. Ne bo me treba iskati. Želim si predčasen konec. Padel bo v dveh rundah. Dveh!"

Na prvem medsebojnem obračunu so dvorano Staples Center v Los Angelesu po razglasitvi rezultatov preplavili žvižgi. Večina je bila namreč mnenja, da bi si Fury bolj zaslužil zmage, pa čeprav mu Wilderja ni uspelo spraviti na tla. V drugo bo med boksarjema manj neznank, saj sta se v 12 rundah zagotovo še dodatno spoznala, in morda je prav zaradi tega prišlo do taktične spremembe v Britančevem taboru. Wilder je bistveno manj predvidljiv, zato je v 36 minutah boksa bistveno bolj verjetno, da mu uspe vsaj udarec ali dva, ki pa sta že lahko usodna.

'To je znak obupa'

34-letni Američan na drugi strani pravi, da je njegov tri leta mlajši nasprotnik v prvi vrsti obupan: "Zakaj toliko različnih trenerjev? Zakaj toliko različnih taktik? Ob sebi imam vedno iste ljudi. Ne boste me videli, da bi koga odpustil. Je morda obupan?" Fury je namreč prav za ta povratni obračun povlekel drastično spremembo, ko je za glavnega trenerja zaposlil Javana ‘Sugarja’ Hilla, nečaka enega največjih boksarskih trenerjev vseh časovEmmanuela Stewarda. Pokojni Steward ja znan predvsem po tem, da je v poznih letih njunih karier povsem preporodil Lennoxa Lewisa in kasneje še Vladimirja Klička.

"Surovi moči se je nemogoče izogniti. Na to se ne da pripraviti. Prvi dvoboj naj mu služi kot opozorilo, dvakrat se je pobral, ko ni vedel, kaj ga je zadelo. Tokrat ne bo imel te sreče. Imava nedokončane posle, ki jih bom tokrat zaključil. In to predčasno. Pokazal bom, kdo je kralj džungle," je Wilder za konec opozoril Furyja.

Posebne priprave

Na uradni novinarski konferenci pred dvobojem je 31-letnik iz Manchestra razkril še nekaj zanimivih metod, ki se jih poslužuje v pripravah na dvoboj: "Zadovoljujem se sedemkrat dnevno, saj moram testosteron obdržati na visokem nivoju. Spat hodim ob 21.30, vstajam pa ob sedmi uri. V prejšnjih letih sem popil ogromno dietne kole, zdaj je drugače. Na dan popijem osem litrov vode in nič drugega. Ne vem, ali bo vse to vplivalo na obračun, a dokler obstajajo za to najmanjše možnosti, je vredno poskusiti."