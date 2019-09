Fury samozavestno: Nisem še srečal gore, ki je ne bi uspel preplezati

Ob tem je poudaril, da ni na borbo pripravljal nič manj, kot ob koncu minulega leta za spopad z Deontayem Wilderjem . "Za to borbo sem treniral tako trdo, kot za Wilderja. Trdo, kot za vse doslej," je priznal ’Gypsy King’. Najprej je nekaj tednov treniral na Otoku, potem se je za dva tedna preselil v Španijo, zadnjih pet tednov je preživel v Ameriki.

"Nikogar ne podcenjujem. Vsi si zaslužijo spoštovanje," je z nekoliko drugačnim tonom, kot smo vajeni, novinarje presenetil Fury in nadaljeval: "Četudi gre za borca, ki je imel doslej dvajset borb in izgubil prav vsako. Tudi za borbo z njim bi trenira, kot bi šlo za človeka, ki ima za seboj že 20 nokavtov. Vedno se primerno pripravim na obračun."

Po borbi z Tomom Schwarzom , v kateri si je nadel medcelinski pas težke kategorije po različici WBO, bo le tega skušal ubraniti proti tri leta mlajšemu in dokaj manj izkušenemu nasprotniku – Ottu Wallinu .

"Sem v najboljši formi, počutim se fit. V telovadnici smo vadili različne tehnike. Moj nasprotnik je visok in stavi na obrambo. To je vedno izziv," je dejal Britanec, a v istem stavku dal jasno vedeti, da si s tem ne beli glave: "Še nikoli se nisem znašel pred izzivom, ki ga ne bi uspel premagati. Nisem še srečal gore, ki je ne bi uspel preplezati. Nikoli nisem še srečal človeka, ki ga ne bi mogel premagati. Tudi on ni nobena izjema."