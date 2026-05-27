Borilni športi

Fury se bo v ring vrnil v 'bitki za Britanijo'

London, 27. 05. 2026 12.34 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tyson Fury

Nekdanji svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Tyson Fury je dejal, da se namerava v ring vrniti 1. avgusta v Dublinu, kar je teden dni potem, ko bo to potezo opravil prav tako nekdanji svetovni prvak Anthony Joshua. Pripravljata se za njun dvoboj v "bitki za Britanijo", ki na bi bila novembra.

Anthony Joshua se bo 25. julija v Rijadu pomeril v boksarski javnosti neznanim Albancem Kristianom Prengo, kar bo njegov prvi dvoboj po prometni nesreči v Nigeriji decembra, v kateri sta umrla dva njegova bližnja prijatelja. Tyson Fury pa je v zgodbi na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem je spet na treningu na Tajskem, skupaj z napisom: "Gremo 1. avgusta, Dublin, Irska." Dvoboj v prestolnici Irske pripravlja veteranski promotor Frank Warren.

Nasprotnik še ni bil imenovan, čeprav je Warren izključil možnost, da bi se Fury pomeril z Andyjem Ruizom mlajšim, ki je leta 2019 Joshuo zamenjal na prestolu svetovnega prvaka, preden je pozneje istega leta izgubil povratni dvoboj. Fury je svojo vrnitev po 16-mesečni upokojitvi aprila zaznamoval z dominantno zmago po točkah nad Rusom Arslanbekom Mahmudovom, nakar je takoj poklical Joshuo, ki je bil prisoten ob ringu.

Tyson Fury
FOTO: Profimedia

Namesto obračuna na stadionu Tottenham Hotspur je sledil pogovor, v katerem se je Joshua posmehoval Furyju z izjavo: "Jaz sem najemodajalec, zapomni si to. Delaš zame." Joshuin promotor Eddie Hearn je pozneje izjavil: "Podpisano, zapečateno in dostavljeno! Priprave na dvoboj med AJ in Furyjem se začnejo."

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

pri 44-ih bo postal očka tretjemu otroku
