Fury se bo v ring vrnil v 'bitki za Britanijo'

Anthony Joshua se bo 25. julija v Rijadu pomeril v boksarski javnosti neznanim Albancem Kristianom Prengo, kar bo njegov prvi dvoboj po prometni nesreči v Nigeriji decembra, v kateri sta umrla dva njegova bližnja prijatelja. Tyson Fury pa je v zgodbi na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem je spet na treningu na Tajskem, skupaj z napisom: "Gremo 1. avgusta, Dublin, Irska." Dvoboj v prestolnici Irske pripravlja veteranski promotor Frank Warren.

Nasprotnik še ni bil imenovan, čeprav je Warren izključil možnost, da bi se Fury pomeril z Andyjem Ruizom mlajšim, ki je leta 2019 Joshuo zamenjal na prestolu svetovnega prvaka, preden je pozneje istega leta izgubil povratni dvoboj. Fury je svojo vrnitev po 16-mesečni upokojitvi aprila zaznamoval z dominantno zmago po točkah nad Rusom Arslanbekom Mahmudovom, nakar je takoj poklical Joshuo, ki je bil prisoten ob ringu.

