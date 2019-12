Fury se je pred dvobojem z Wilderjem razšel s trenerjem

Tyson Fury bo novega trenerja potreboval zelo hitro, saj ga že 22. februarja čaka dvoboj z Deontayem Wilderjem. Fury in Wilder sta decembra lani v Los Angelesu uprizorila epski dvoboj, ko je Fury v 12. rundi vstal in si prislužil neodločen izid, kar pa je pomenilo, da je šampionski pas ostal v lasti Wilderja.

"Kralj Romov", kakor se glasi Furyjev vzdevek, je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat spravil na tla. Zdaj že bivši trener Ben Davisonje prek Twitterja potrdil konec sodelovanja, a poudaril, da s Furyjem, ki ga je popeljal iz sveta alkoholne omame in drog, ostajata v prijateljskih odnosih.