Fury se vrača v ZDA za borbo s Tomom Schwarzem

Tyson Fury naj bi za pet borb zaslužil več kot 93 milijonov evrov, prva pod okriljem medijskega giganta ESPN pa Britanca čaka sredi junija v Las Vegasu, kjer se bo pomeril z Nemcem Tomom Schwarzem. Vse skupaj bo verjetno zgolj "generalka" pred povratnim obračunom z Deontayem Wilderjem, ki kljub dvema nokdavnoma decembra lani ni uspel streti žilavega "Kralja Romov".

"Zelo sem dobro telesno pripravljen. Komaj čakam, da se bom boril. Schwarz je nepremagan, mlad, svež in ambiciozen,"je dejal Fury, čigar promotor Frank Warren je že napovedal ponovno borbo z Wilderjem. A najprej Otočana čaka 24-letni Schwarz, ki ga organizacija WBO postavlja na drugo mesto na svetovni lestvici po njegovih 24 zmagah v 24 borbah, 18 so jih predčasno prekinili v korist Nemca.

Wilder je utihnil

"Ko začneš kot fantič, sanjaš o tem, da prodreš v Ameriki. Vrnil se bom in vse skupaj bo potekalo pred največjim možnim občinstvom," je nadaljeval Fury, ki v Las Vegasu še nikoli ni boksal. "Če razumem, da ljudje želijo revanšo z Wilderjem? Pridružite se klubu. Jaz in Wilder se preprosto morava pomeriti še enkrat. A najprej moram opraviti s Schwarzem, Wilder pa z Dominicom Breazealom, nato pa bom rekel, da speljemo to. Utihnil je, pošiljam mu sporočila, a več ne odgovarja," je še povedal dobro razpoloženi Fury.

Wilder se bo z Breazealom sicer pomeril 18. maja, vladar težke kategorije Anthony Joshua pa se bo 1. junija v New Yorku udaril z Američanom Jarrellom Millerjem. Joshua, Fury in Wilder so vsi podpisali pogodbe z različnimi televizijami, zato so dvoboji med omenjenimi borci v tem trenutku bolj malo verjetni.