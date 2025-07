Fury se znova vrača, obeta se še tretji spopad z Usikom

Tyson Fury je nazadnje stopil v ring decembra lani, ko se je v povratni borbi drugič pomeril z Oleksandrom Usikom in izgubil po enotni sodniški odločitvi. To je bil njegov drugi poraz v profesionalni karieri – oba mu je prizadejal Usik.

Ta napoved prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je Fury drugič napovedal konec kariere. Razlog za umik sta bili dve zaporedni zmagi Usika.

Oba dvoboja sta bila izredno napeta in tehnično zahtevna. V prvem je Fury dobro nastopil v sredini borbe, a je Usik rezultat obrnil v poznejših rundah, posebej po dramatični deveti, ko je bil Fury na robu nokavta. V revanšu je Ukrajinec še enkrat uveljavil svojo taktiko in ritem, medtem ko je Fury deloval počasneje in fizično slabše, kar je pripeljalo do prepričljive sodniške odločitve v korist Usika.