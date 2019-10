Fury spet dviga prah, tokrat v WWE: vstop v ring so mu preprečili varnostniki

Braun Strowman je 'pustošil' po areni, pri tem pa se je ustavil ob Furyju in mu igrivo pokazal pesti, Britanec se ni dal, vstal je in se postavil v boksarski položaj. a že nekaj sekund kasneje je nasmeh izginil iz njegovega obraza. Strowman je z udarcem odrinil Dolpha Ziggerja naravnost v Furyja, ki se je tako sesedel nazaj na stol.

Njegovi živci so bili na hudi preizkušnji, ob koncu pa ni zdržal več in je po nekaj sočnih kletvicah preskočil ograjo ter se odpravil proti ringu. Njegovo namero so preprečili šele varnostniki, čeprav je množica glasno vzklikala, da naj ga spustijo. "Naj se borita," je bilo slišati v Stamples Centru. številni pa že namigujejo, da bi prav lahko prišlo do rokoborbe med Furyjem in Strowmanom.